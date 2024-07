La Principessa Kate accanto a Roger Federer a Wimbledon - lo svizzero era ospite del Royal Box al torneo di tennis. La foto è stata scattata nel luglio 2023. Imago/i Images

La principessa Kate consegna ogni anno i trofei di Wimbledon, ma quest'anno gli organizzatori non hanno ancora ricevuto una conferma, anche se rimangono «fiduciosi».

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te La partecipazione della principessa Kate a Wimbledon è incerta a causa della chemioterapia.

Gli organizzatori sperano che possa consegnare i trofei, ma non hanno ancora ricevuto conferma.

Kate ha assunto questa tradizione ogni anno dal 2016, ereditando la carica dalla regina Elisabetta II. Mostra di più

Un'apparizione della principessa Kate al torneo di tennis di Wimbledon di quest'anno è ancora in forse. Il prestigioso evento tennistico si svolge dal 24 giugno al 14 luglio.

Come da tradizione, la 42enne consegna i trofei ai migliori giocatori della competizione, senza contare le sue numerose visite alle varie partite. Gli organizzatori non sono ancora stati in grado di annunciare chiaramente se Kate farà la sua apparizione quest'anno.

Tuttavia, «sperano che la principessa possa consegnare i trofei ai vincitori», scrive il «Daily Mail».

Il presidente dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), Debbie Jevans, ha dichiarato che Kate avrà «tutto il margine di manovra possibile» per decidere.

La moglie del principe William è ancora sottoposta a chemioterapia dopo la diagnosi di cancro ricevuta all'inizio dell'anno. È uno dei patrocinatori dell'AELTC e un'appassionata tennista.

«Vuole rispettare alcuni impegni in estate»

La speranza dell'AELTC deriva semplicemente dalla sua prima apparizione in pubblico dopo la pausa: Kate ha partecipato al «Trooping the Colour». Ma non sta ancora adempiendo a tutti i doveri reali. Kensington Palace ha annunciato di non voler confermare nulla a lungo termine, poiché il trattamento del cancro della principessa ha comportato un'incertezza generale sulla sua salute.

In una dichiarazione, la stessa Kate ha detto che spera di «adempiere ad alcuni impegni pubblici durante l'estate». Se la 42enne non dovesse presentarsi a Wimbledon, sarà necessario trovare un'alternativa.

L'organizzazione mette le cose in chiaro: «Rimarremo flessibili e aspetteremo una decisione. Poi penseremo al passo successivo».

Finora dieci reali hanno consegnato i trofei ai vincitori di Wimbledon. Tutto è iniziato nel 1907 con il principe Giorgio, poi re Giorgio V. Kate ha preso il posto della regina Elisabetta II, che si è presentata sull'erba di Wimbledon numerose volte tra il 1952 e il 2016.