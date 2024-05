Il re Carlo III è stato incoronato monarca del Regno Unito in una sfarzosa cerimonia il 6 maggio 2023. KEYSTONE

Per l'incoronazione di re Carlo III, il Regno Unito ha mostrato tutto ciò che aveva da offrire in termini di lusso e glamour. Un anno dopo, però, non è più tutto sfarzo e gloria.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Lunedì 6 maggio ricorre un anno dalla pomposa cerimonia d'incoronazione di re Carlo III, mentre suo nipote, il principe Archie, compie cinque anni.

Ma nonno e nipote non festeggeranno insieme.

Il motivo è anche la grande divisione che c'è in famiglia. Mostra di più

È raro che un nonno e un nipote condividano insieme un giorno speciale, ma questo è proprio il caso della famiglia reale: lunedì 6 maggio infatti sarà sia un anno dall'incoronazione di re Carlo III (75 anni), celebrato con una pomposa cerimonia, sia il compleanno di suo nipote, il principe Archie, che compirà cinque anni.

Non festeggeranno però insieme. Il motivo è la grande spaccatura all'interno della famiglia, e questo non vale solo in senso letterale. La relazione tra il nonno e il nipote è il simbolo del fatto che un anno dopo l'incoronazione, la famiglia reale non è più tutta sfarzo e gloria.

La famiglia reale con il re Carlo - allora principe - nell'ultima fila a sinistra e suo nipote Archie in grembo alla duchessa Meghan al Castello di Windsor il 6 luglio 2019. Keystone/Chris Allerton/©SussexRoyal via AP

La disputa familiare

Anche l'esperto Craig Prescott della Royal Holloway University di Londra è convinto che il rapporto tra il principe Harry – il papà di Archie e il figlio minore di Carlo – e il monarca britannico difficilmente tornerà alla normalità per ora. Le ferite nelle relazioni personali sembrano troppo profonde.

Harry e sua moglie, la duchessa Meghan, si sono ritirati dalla famiglia reale anni fa e vivono in California con il primogenito e la figlia, la principessa Lilibeth. I due, giova ricordarlo, hanno rivolto gravi accuse al reggente e al resto dei membri del clan reale in interviste, documentari e in un libro.

Finora i deboli riavvicinamenti non sono riusciti a produrre una svolta decisiva. Quando il re ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro all'inizio di febbraio, il figlio minore si è recato immediatamente a Londra, da solo. L'incontro con il padre è durato però solo circa 45 minuti.

Harry tornerà nella capitale britannica mercoledì 8 maggio per prendere parte a un servizio di ringraziamento per il decimo anniversario degli Invictus Games. È stato lui stesso a fondare le competizioni per i soldati veterani di guerra. Ma come si legge sui media non è previsto un altro colloquio con Carlo o con suo fratello maggiore, il principe William.

«Chissà cosa accadrà a lungo termine, ma non ci sono prospettive di cambiamento nei prossimi anni», afferma l'avvocato costituzionalista Prescott. In realtà sembra esserci vera e propria animosità tra i due fratelli.

Ad esempio, quando loro madre, la principessa Diana, morta nel 1997, è stata ricordata durante una cerimonia di premiazione alcuni mesi fa, Harry s'è collegato via video con i vincitori del premio solo dopo che William aveva lasciato l'evento.

Cosa fa realmente Archie?

I duchi di Sussex, come continuano ad essere i titoli ufficiali di Meghan e Harry, tengono i loro figli lontani dagli occhi del pubblico. Non ci sono foto recenti di Archie e della sorella Lilibet, che compirà tre anni all'inizio di giugno.

Il sesto in linea di successione al trono britannico è stato visto l'ultima volta, sporadicamente, nel 2022 nel documentario Netflix «Harry & Meghan», dove si è saputo che ad Archie piace la musica, soprattutto quella di Elton John.

Nello stesso anno Harry ha detto alla rivista «People» che a suo figlio piaceva disturbare le videochiamate. Nella sua altra serie Netflix «Heart of Invictus» ha dichiarato: «Quando parlo con mio figlio Archie di cosa vuole fare da grande, a volte è un astronauta e altri giorni è un pilota».

Poco prima di Natale 2023, Meghan ha detto che il bambino ha mostrato interesse per le macchine fotografiche dopo che l’amico di famiglia e fotografo Misan Harriman gli aveva insegnato qualcosa sull’arte. Poi hanno dato ad Archie una macchina fotografica e il bimbo si è lamentato del fatto che non era un modello Leica come quello che usa Harriman.

L'uomo malato del regno

Nel frattempo il re è apparso di nuovo in pubblico. I media britannici hanno tirato un sospiro di sollievo quando Carlo ha visitato martedì una clinica oncologica a Londra e sembrava essere di buon umore. Il capo dello Stato britannico ha fatto una buona impressione, hanno detto il primo ministro Rishi Sunak e il leader dell'opposizione Keir Starmer.

Ma la malattia del monarca continua a mettere in ombra la famiglia reale anche dopo tre mesi. Si aspetta con trepidazione se il re ora tornerà alla normalità, anche se il Palazzo ha chiarito che si sta ancora sottoponendo al trattamento medico.

I suoi appuntamenti continuano ad avvenire sempre in consultazione con i dottori. Quindi è chiaro che rimane un rischio. Soprattutto perché sua nuora, la principessa Kate, un'altra rappresentante di alto rango, è assente e lo sarà per un po' di tempo.

L’esperto dei reali Prescott è calmo. Altri membri della famiglia reale hanno assunto compiti aggiuntivi, come la sorella di Carlo, la principessa Anna. «Molto procede praticamente senza intoppi», dice Prescott.

Anche il fratello, il principe Edoardo e sua moglie, la duchessa Sophie, avrebbero partecipato ad appuntamenti più importanti. Sophie si è recentemente recata in Ucraina per conto del governo britannico.

La paziente inglese

La preoccupazione per la futura regina è decisamente maggiore. Anche la moglie dell'erede al trono ha reso pubblica una diagnosi di cancro. Come suo suocero, Kate non ha condiviso al pubblico esattamente ciò di cui soffre, ma che si sta sottoponendo a una chemioterapia a titolo precauzionale.

Quando a gennaio il Palazzo ha annunciato che la principessa del Galles era stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome, si parlava di un ritorno sotto i riflettori dopo Pasqua. Considerata la sua malattia, scoperta in seguito, non è chiaro per quanto tempo si assenterà dalla vita pubblica.

Il fatto che il membro più popolare della famiglia reale sia scomparso dalla scena è in realtà un problema a lungo termine, dice Prescott in un'intervista alla Deutschen Press-Agentur.

Perché finché i loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis non saranno abbastanza grandi per svolgere compiti di rappresentanza, Kate e William saranno i più giovani «reali lavoratori» che appaiono nel nome dei Windsor.

La famiglia reale deve preoccuparsi quindi del suo livello di gradimento tra i più giovani, come mostrano i sondaggi.

Tanti cantieri dunque per re Carlo.

Di Benedikt von Imhoff, dpa