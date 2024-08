Boris Becker sposerà la sua fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro in Italia in autunno. Immagine: IMAGO/NurPhoto

Grandi festeggiamenti per il matrimonio: Boris Becker dirà «lo voglio» a Lilian de Carvalho Monteiro a Portofino in autunno. Tuttavia, sua figlia Anna non ha ricevuto alcun invito al matrimonio.

Boris Becker sposerà la sua fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro in autunno.

Secondo la Bild, gli inviti per la cerimonia a Portofino sono già stati spediti, ma la figlia Anna Ermakova non avrebbe ricevuto nulla.

Il rapporto tra l'ex stella del tennis e la figlia ventiquattrenne sarebbe sempre stato difficile. Mostra di più

Secondo la «Bild», i preparativi sono in pieno svolgimento e gli inviti sono già stati spediti: Boris Becker e la sua fidanzata Lilian de Carvalho Monteiro (di 23 anni più giovane) si diranno «sì» a Portofino, in Italia, in autunno.

Ma chi non ha ricevuto l'invito della ex stella del tennis è la figlia Anna Ermakova. Non sapeva nemmeno del matrimonio e l'ha scoperto solo grazie a un articolo della Bild.

Il rapporto tra Anna e suo padre non è mai stato facile. La 24enne è nata dalla relazione del 56enne con Angela Ermakova.

Anna Ermakova è la figlia di Boris Becker e Angela Ermakova, con la quale l'ex star del tennis ha avuto una relazione mentre era sposato con Barbara Becker. Immagine: IMAGO/Oliver Langel

Anna ha recentemente dichiarato alla «Bild»: «Ho avuto un'infanzia difficile e sono cresciuta con molti pregiudizi. Il pubblico mi odiava senza conoscermi, solo a causa delle decisioni prese dai miei genitori».

Oltre ad Anna, l'ex star del tennis ha altri tre figli avuti da altre due donne. Noah (30 anni) ed Elias (24) sono nati dal matrimonio con Barbara (57), mentre ha avuto il figlio Amadeus (14) dall'ex moglie Lilly (48).

Anna Ermakova non ha quasi più alcun contatto con il padre

Boris è stato sposato con Barbara Becker dal 1993 al 2001. La ragione della rottura è stata l'infedeltà con Angela Ermakova e si è arrivati a una battaglia per il divorzio.

Come ha raccontato la figlia di Becker alla Bild, ha avuto sempre meno contatti con il padre. Durante la pandemia, i due si sono allontanati completamente.

All'epoca, l'ex stella del tennis era sotto processo a Londra per bancarotta. Angela Ermakova e la figlia Anna non volevano avere nulla a che fare con il procedimento giudiziario e quindi hanno preso consapevolmente le distanze.

La «Squadra Becker» senza la figlia Anna

Boris Becker ha recentemente posato per una foto con i suoi tre figli in Portogallo. «La squadra Becker», ha scritto su Instagram.

Resta da vedere se la busta di Anna si sia semplicemente persa e se Boris, alla fine, inviterà la figlia.

Secondo la Bild, la celebrazione, in autunno sulla Riviera italiana, sarà sicuramente elegante e lussuosa, proprio come piace alla coppia.