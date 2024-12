La regina Camilla sta ancora male ed è costretta a cancellare altri impegni

La regina consorte Camilla a un ricevimento a Londra. Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

A causa di problemi di salute non ancora risolti, la regina Camilla deve annullare la partecipazione ad altri eventi, come ad esempio la visita di Stato dell'Emiro del Qatar. I medici le hanno infatti consigliato di stare a riposo per riuscire a riprendersi dalla grave infezione polmonare.

Vanessa Büchel ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Camilla si sta riprendendo dalle conseguenze dell'infezione virale che l'ha colpita già alcune settimane fa e che sta compromettendo gravemente le sue energie.

I medici le hanno consigliato di ridurre ancora di più i suoi impegni.

La 77enne non ha partecipato quindi alla cerimonia ufficiale di arrivo dell'Emiro del Qatar, ma prevede di essere presente almeno per le foto di rito e di commiato.

Il Palazzo sta monitorando attentamente la salute della moglie di re Carlo III. Mostra di più

La regina Camilla sta ancora lottando con le conseguenze di una grave infezione polmonare che l'ha colpita a novembre. Un portavoce di Palazzo ha spiegato che la 77enne ha «effetti collaterali continui» che le stanno togliendo molta energia.

Martedì pomeriggio è poi stato precisato che la moglie di re Carlo III soffre di una grave polmonite e che al momento deve stare a riposo.

Per questo motivo, non ha potuto prendere parte alla cerimonia di arrivo odierna dell'Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e di sua moglie Jawaher bint Hamad Al Thani, che sono stati ricevuti dal sovrano, dal principe William e dalla principessa Kate, come riportato dal «Mirror».

La principessa Kate, il principe William e re Carlo III accolgono l'Emiro dello Stato del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani e la moglie a Londra. KEYSTONE

La regina Camilla deve continuare a riposare

Negli ultimi giorni Camilla si sarebbe sottoposta a uno sforzo eccessivo, che ha contribuito al peggioramento del suo stato di salute. Il portavoce di Palazzo ha quindi sottolineato che i medici hanno raccomandato di modificare gli impegni della regina per favorire il suo recupero.

Nonostante queste restrizioni, la 77enne prevede di essere presente per le foto con gli ospiti al banchetto di Stato, ma si ritirerà brevemente durante il ricevimento. Spera però di riuscire a tornare per la cena congiunta e il commiato di mercoledì.

Camilla è comunque fiduciosa che un programma ridotto la aiuterà a recuperare completamente.

Secondo il portavoce, al momento non sono previste modifiche significative agli altri impegni per la settimana, ma la salute della sovrana continuerà a essere monitorata attentamente per garantire che sia in grado di adempiere ai suoi doveri.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti creati dall'IA sono verificati dalla redazione.