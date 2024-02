La regina Margrethe II di Danimarca ha ceduto il trono al figlio Frederik. Ma ora deve adempiere ancora una volta ai suoi doveri reali. EPA

La regina danese Margrethe II ha ceduto il trono al figlio Frederik il 14 gennaio 2024. Tuttavia, non potrà godersi la pensione perché dovrà tornare a lavorare come reggente.

Suo figlio, re Frederik X, è attualmente in vacanza all'estero con la famiglia.

La popolazione danese teme che Frederik non prenda abbastanza sul serio il suo incarico. Mostra di più

Margrethe II ha ceduto il trono al figlio Frederik solo a metà gennaio. Ma, invece di potersi godere la pensione, l'ex monarca deve tornare al lavoro e di fatto agisce come reggente della Danimarca. I danesi non ne sono particolarmente contenti.

La colpa però non è tanto di Margrethe quanto di Frederik. Il nuovo re si sta godendo una vacanza con la sua famiglia. Ma un membro della famiglia reale deve sempre essere in Danimarca per rappresentare il monarca quando si trova all'estero.

Vacanze all'estero: il nuovo re non ci sarà per ora

Secondo la Bild, il principe ereditario Christian, figlio diciottenne di Frederik, sta assumendo questo ruolo. Tuttavia, è andato in vacanza, per cui Margrethe deve intervenire. In caso di emergenza, deve firmare nuove leggi, approvare i ministri e, in generale, essere disponibile per importanti atti ufficiali.

La popolazione danese è tutt'altro che contenta che Frederik si prenda una lunga pausa così presto dopo il suo insediamento e teme che non prenda il lavoro abbastanza seriamente.

Frederik dovrebbe aver altro da fare

Anche lo storico Lars Hovbakke Sørensen è sorpreso: «È logico che possa essere rappresentato dalla madre, ma il fatto che ciò avvenga così presto dopo il cambio di trono è piuttosto particolare».

Secondo Sørensen, si potrebbe in effetti supporre che la nuova coppia reale avrebbe avuto il suo bel da fare poco dopo il cambio di trono.

Nel frattempo, non si sa dove Frederik abbia viaggiato con la famiglia reale. Tradizionalmente, in inverno si rilassano a Verbier. Possiedono un elegante chalet nella stazione sciistica vallesana.