La star di TikTok Siyah, che ha oltre 300'000 follower sulla piattaforma, è morta all'età di 17 anni. La giovane è rimasta mortalmente ferita a causa di un'arma da fuoco.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te La 17enne star di TikTok Siyah è morta a causa di una ferita da arma da fuoco.

Nahsiyah Turner, come era conosciuta con il suo vero nome, è stata ferita mortalmente fuori da un centro commerciale nel sud della California.

Il decesso è stato poi dichiarato in ospedale. Mostra di più

La comunità di TikTok è in lutto per la scomparsa di Nahsiyah Turner - conosciuta come Siyah sulla piattaforma di social media - che a soli 17 anni ha perso la vita in una sparatoria nel sud della California.

L'aspirante influencer, nota tra l'altro per i suoi video di danza e acconciature, è stata trovata ferita a morte fuori da un centro commerciale il 18 gennaio.

Come riportato dalla rivista «People», gli agenti di polizia hanno trovato la ragazza priva di sensi in un veicolo. Nonostante l'immediata assistenza medica, è stata poi dichiarata morta in ospedale. L'ufficio del medico legale ha confermato che la causa del decesso è stata una ferita d'arma da fuoco al petto.

Non è stato identificato nessun sospettato

Al momento dello sparo, nell'auto con la giovane si trovavano quattro uomini, che sono stati arrestati e interrogati. È emerso che nel veicolo c'era una pistola e che è stato fatto fuoco una volta. Le indagini sono in corso e non è ancora stato identificato l'autore del delitto.

Non è la prima volta che si verifica una tragedia in questo luogo. Secondo la rivista statunitense l'anno scorso il centro commerciale, un luogo di ritrovo molto frequentato, è stato teatro di un incidente mortale.

Grande solidarietà da parte dei fan

Molti fan stanno esprimendo il loro dolore online. «Non posso credere che tu sia morta», ha scritto un follower. E un altro utente ha detto: «Lo nego, non può essere vero. Come posso credere che sia vero?».

Turner ha ora 310'000 follower su TikTok: prima della sua morte, la sua comunità ammontava ancora 220'000 sostenitori, come scrive People.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.