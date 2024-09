Lady Gaga

La voce è circolata insistentemente all'inizio della carriera della star.

Covermedia

Lady Gaga è un uomo? La voce falsa e inopportuna è circolata insistentemente all'alba della carriera della star.

I rumors riguardanti il sesso della diva del pop iniziarono a farsi sempre più insistenti dopo il rilascio del suo album di debutto «The Fame», nel 2008.

All'epoca, Gaga, all'anagrafe Stefani Germanotta, si rifiutò di commentare il rumor o di emettere un comunicato ufficiale di smentita poiché «non si sentiva una vittima», come spiegato dalla 38enne attrice e cantante nel secondo episodio della serie «What's Next? The Future with Bill Gates».

«Quando avevo circa 20 anni girava questa voce secondo la quale fossi un uomo. Stavo girando il mondo, viaggiavo in tour per promuovere il mio disco e in quasi ogni intervista a cui partecipavo... c'era questa immagine su internet che era stata modificata. Mi chiedevano: "Ci sono voci sul fatto che tu sia un uomo. Cos'hai da dire a riguardo?"».

Ecco eprché non ha mai risposto

«La ragione per cui non ho mai risposto è perché non mi sentivo una vittima di quella menzogna, inoltre ho pensato: "Cosa direbbe un ragazzo che viene accusato di una cosa simile e che potrebbe pensare che una figura pubblica come me si possa vergognare?"».

«Mi sono trovata in situazioni in cui correggere una diceria non era nel miglior interesse del benessere di altre persone. In quel caso, ho cercato di essere stimolante e dirompente in altro modo. Ho provato a usare la disinformazione per creare un altro punto di rottura».

Rumors e voci di gossip ormai lasciano del tutto indifferente la star. «Sono abituata a vedere delle bugie sul mio conto da quando avevo 20 anni. Sono una performer. Trovo sia buffo», ha concluso.

Lady Gaga sta promuovendo il nuovo film «Joker: Folie à Deux». Il film con Joaquin Phoenix nel ruolo di Joker arriverà nelle sale il 2 ottobre.

Covermedia