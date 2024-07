Secondo l'esperta reale Ingrid Seward, tra Kate e Meghan non si è mai creato un vero rapporto. E la principessa del Galles lo aveva già intuito prima del matrimonio. Keystone

Pare che la principessa Kate abbia notato «segnali d'allarme nel comportamento di Meghan» già prima del matrimonio con il principe Harry. A rivelarlo è stata un'esperta reale.

Una discussione sull'abito che la principessa Charlotte avrebbe indossato al matrimonio di Meghan ha mandato Kate in lacrime. Ma la moglie del principe Harry ha raccontato una versione diversa dei fatti.

Le insicurezze della duchessa di Sussex hanno fatto sì che percepisse ogni gesto dei membri della Royal Family come un disprezzo verso di lei. È quanto sostiene un'esperta reale. Mostra di più

«La duchessa Meghan non sopportava di essere in secondo piano rispetto alla principessa Kate»: parole di Ingrid Seward, caporedattrice di «Majesty Magazine», la quale rivela che la moglie del principe William aveva già notato questo aspetto nella futura moglie del principe Harry.

La futura regina aveva cercato di trovare un qualcosa che legasse le due donne, un denominatore comune tra loro, perché voleva andare d'accordo con Meghan, ma «i segnali di allarme» erano già molto forti prima del matrimonio.

Harry desiderava una moglie e Kate voleva che lui fosse felice. Ma prima delle nozze tra i duchi di Sussex è scoppiata una discussione tra la 42enne e Meghan, che è finita con le lacrime della principessa del Galles. Come riferisce la Seward, si trattava del vestito della principessa Charlotte. Pare che la futura moglie del secondogenito di re Carlo III avesse delle richieste su come la figlia di William e Kate dovesse apparire al matrimonio.

Ma in un'intervista con Oprah Winfrey, Meghan ha raccontato una versione ben diversa dei fatti: era stata Kate a far piangere lei.

«Quello che Meghan vuole, lo ottiene»

Pare anche che la regina Elisabetta II abbia messo in guardia Harry dal comportamento e dall'atteggiamento della sua futura moglie. La causa scatenante è stata la tiara della sposa, che in origine doveva essere ornata di smeraldi. Quando ai Sussex fu detto che non era possibile, «hanno reagito in modo molto infastidito», secondo Seward.

L'autore reale Robert Jobson lo ha confermato al «The Sun». Harry aveva detto ai domestici: «Quello che Meghan vuole, lo ottiene».

In questo caso non c'era alcuna faida tra Meghan e Kate, ma la duchessa di Sussex non voleva essere messa in ombra da Kate e William, dato che già lei si era presa il «figlio di riserva», mentre Kate si era assicurata il «numero 1».

Seward attribuisce tutto ciò al fatto che Meghan era molto insicura del suo status all'interno della famiglia reale: «E quindi percepiva tutto come un disprezzo nei suoi confronti».

Quasi nessuna parola scambiata tra loro

Le apparizioni congiunte di Meghan e Kate - ad esempio a Wimbledon 2019 - sono sempre sembrate dettate da allegria e simpatia reciproca. Ma ciò era vero solo all'esterno. Meghan nell'intervista con Oprah ha infatti detto, al riguardo: «Non è mai come sembra. Non sono mai stata più sola di quando facevo parte della famiglia reale».

In realtà il rapporto tra le due donne sarebbe sempre stato «educato, ma distante». Durante i servizi fotografici non si scambiavano praticamente mai una parola.

Nel bene e nel male, la faida si è spenta nel 2020, quando Meghan e Harry si sono dimessi dai loro incarichi reali e sono andati a vivere a Santa Barbara, negli Stati Uniti, dove crescono i loro due figli, il principe Archie (5 anni) e la principessa Lilibet (3 anni).