Liam Payne

L'ex cantante degli One Direction aveva assunto cocaina, crack e ansiolitici prima di precipitare dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires.

Liam Payne aveva assunto vari tipi di droga prima di morire, tra cui cocaina rosa. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, come rivelato da ABC News.

La cocaina rosa è una droga sintetica relativamente nuova, composta da una combinazione di ketamina, MDMA (ecstasy), metanfetamina, oppioidi e altre sostanze psicoattive.

Originaria della Colombia, è solitamente tinta di rosa con coloranti alimentari e spesso ha un odore dolce, simile a quello della fragola. Nel suo organismo sono state trovate anche tracce di benzodiazepine e crack.

Secondo quanto riportato da ABC News, alcune fonti avrebbero riferito che nella camera di Liam è stato trovato «un tubo di alluminio improvvisato» utilizzato per ingerire la droga. TMZ aggiunge che la polizia ha rinvenuto una bottiglia di alcol e vari farmaci, tra cui ansiolitici.

Il corpo di Liam rimarrà in Argentina fino a quando l'autopsia non sarà completata. Iil padre Geoff, volato nel Paese Sudamericano per riportare nel Regno Unito la salma del figlio, vi rimarrà fino a quando la morte di Liam non sarà confermata «scientificamente».

L'ex cantante degli One Direction è morto dopo una caduta dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Lascia un figlio di 7 anni, Bear, nato dalla relazione con l'ex compagna Cheryl Cole.

