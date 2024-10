Madonna

Christopher Ciccone è scomparso all'età di 63 anni dopo una battaglia contro il cancro.

Madonna condivide via social tutto il proprio dolore per la morte del fratello Christopher Ciccone, scomparso all'età di 63 anni dopo una battaglia contro il cancro.

A commento di una serie di foto insieme su Instagram, la cantante ha scritto: «Mio fratello Christopher se n'è andato. È stato l'essere umano più vicino a me per così tanto tempo. È difficile spiegare il nostro legame, ma è nato dalla consapevolezza che eravamo diversi e che la società ci avrebbe reso la vita difficile per non aver seguito lo status quo».

«Ci siamo presi per mano e abbiamo ballato attraverso la follia della nostra infanzia. In effetti, la danza era una specie di supercolla che ci teneva insieme. Scoprire la danza nella nostra piccola cittadina del Midwest mi ha salvato, e poi è arrivato mio fratello, e ha salvato anche lui. Il mio insegnante di danza, che si chiamava anche lui Christopher, ha creato uno spazio sicuro per mio fratello per essere gay. Una parola che non veniva pronunciata né sussurrata dove vivevamo».

«Quando finalmente ho trovato il coraggio di andare a New York per diventare ballerina, mio fratello mi ha seguito. E ci siamo ripresi per mano, abbiamo ballato nella follia dell'epidemia di AIDS. Siamo andati ai funerali, abbiamo pianto, e poi siamo andati a ballare».

Ha pubblicato un'autobiografia intitolata «Life With My Sister Madonna»

Christopher ha lavorato a stretto contatto con la sorella all'inizio della sua carriera, assumendo il ruolo di direttore artistico per il Blond Ambition World Tour del 1990, e tour director per il Girlie Show Tour del 1993.

Ha pubblicato un'autobiografia nel 2008, intitolata «Life With My Sister Madonna», divenuta un best seller. Pare che i due fratelli non fossero d'accordo sui contenuti del libro e per un periodo si sono allontanati.

«Gli ultimi anni non sono stati facili», ha aggiunto la star nel suo tributo. «Non abbiamo parlato per un po' di tempo, ma quando mio fratello si è ammalato, abbiamo trovato il modo di ritrovarci... abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo ballato ancora. Insieme. Mi rasserena il fatto che non stia più soffrendo. Non ci sarà mai nessuno come lui. So che starà ballando da qualche parte», ha concluso Madonna.

