Madonna, al centro, mentre lascia il suo hotel di Parigi, in novembre, per il suo concerto. Keystone

Sabato la popstar ha rivelato i dettagli del ricovero avvenuto in giugno: «Sono svenuta sul pavimento del mio bagno e mi sono svegliata in terapia intensiva».

Madonna ha reso omaggio alla donna che le ha salvato la vita a giugno, quando è collassata per via di un’infezione batterica.

Sabato, durante il concerto del Celebration Tour al Barclays Center di Brooklyn, New York, la cantante di «Vogue» ha rivelato che tra il pubblico c'era una donna a cui deve la vita.

«Stasera in sala ci sono persone che erano con me in ospedale. C'è una donna molto importante che mi ha trascinato in ospedale», ha raccontato in un video diffuso poi sui social media. «Non me lo ricordo nemmeno. Sono svenuta sul pavimento del mio bagno e mi sono svegliata in terapia intensiva».

Secondo l'account dei fan di Madonna Nation, la star ha dato quindi il benvenuto alla sua amica Shavawn e ha aggiunto: «Mi ha salvato la vita».

«Un fottu*o miracolo» poter tornare in tournée

Durante il coma indotto di 48 ore, l’unica voce che la Regina del Pop ha sentito è stata quella del suo insegnante di Kabbalah.

La 65enne si è poi rivolta alla folla precisando «che è stato un fottu*o miracolo» tornare in tournée dopo il ricovero in ospedale, e raccontando che «ha dovuto quasi morire per riunire tutti e sei i suoi figli in una stanza».

Guy Oseary, manager di Madonna, aveva annunciato a giugno il posticipo del tour mondiale per via del ricovero ospedaliero dovuto a una grave infezione batterica. Il tour ha poi preso il via a Londra in ottobre.

Madonna ha sei figli: Lourdes, 27 anni, Rocco, 23 anni, David, 18 anni, Mercy, 17 anni, Stella ed Estere, 11 anni.

Covermedia