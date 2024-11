Maria De Filippi: «Ho rinunciato all'eredità di Maurizio Costanzo»

Maria De Filippi

La conduttrice Mediaset ha rivelato cosa è accaduto dopo la morte del marito, avvenuta un anno fa.

Maria De Filippi ha rinunciato all'eredità di Maurizio Costanzo.

E lo ha raccontato per rispondere alle recenti accuse secondo le quali lei avesse sottratto la cospicua eredità di Maurizio Costanzo alla famiglia.

Invece la conduttrice ha proprio rinunciato agli averi del marito «a favore di mio figlio e dei figli di Maurizio». Mostra di più

Maria De Filippi ha rinunciato all'eredità di Maurizio Costanzo. A farlo sapere è stata la diretta interessata in collegamento telefonico a RTL 102.5, dove è intervenuta per fare una sorpresa a Kekkò dei Modà.

Durante la breve intervista, Maria ha espresso profondo affetto e stima per Kekko Silvestre, definendolo «un talento che merita il suo successo».

La De Filippi ha poi parlato dei social media, svelando di leggere spesso quello che si scrive sul web. La presentatrice ha espresso preoccupazione per le giovani generazioni, più vulnerabili alla pressione dei social, e ha invitato a riflettere sull'educazione dei giovani nel saper gestire questo tipo di commenti.

«Rinunciato all'eredità per mio figlio e i figli di Maurizio»

Il momento più personale dell'intervista è stato quando De Filippi ha raccontato un episodio recente che l'ha vista oggetto di false accuse online: qualcuno ha insinuato che lei avesse sottratto la cospicua eredità di Maurizio Costanzo alla famiglia.

Maria ha chiarito di aver «rinunciato all'eredità a favore di mio figlio e dei figli di Maurizio», affermando di non aver tollerato un attacco così ingiusto, al punto da intraprendere azioni legali contro l'autore di queste diffamazioni.

«Ho pensato di mostrare in tv tutte le falsità che venivano dette su di me», ha confessato, spiegando però di aver rinunciato per non dare visibilità a simili offese.

Maurizio Costanzo, scomparso improvvisamente a febbraio 2023, ha lasciato un cospicuo patrimonio tra proprietà immobiliari e intellettuali. A beneficiarne saranno solo i tre figli: Camilla e Saverio, nati dal matrimonio con Flaminia Morandi, e Gabriele, adottato con la De Filippi negli anni Novanta.

