Emma Marrone

Passano gli anni, ma il legame tra Emma Marrone e Maria De Filippi è più forte che mai.

L'ex allieva di «Amici» ha parlato del suo rapporto speciale con la presentatrice Mediaset: «Nessuno mi conosce come lei – ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni -. Non ho mai tagliato il cordone ombelicale con lei: è a lei che faccio sentire in anticipo le mie nuove canzoni, è a lei che chiedo consigli. Sa tutto di me, nel bene e nel male. Se dovesse raccontarmi, lo farebbe con una precisione micidiale».

A Queen Mary Emma avrà sicuramente raccontato i suoi progetti futuri che, al momento, non comprendono un ritorno in televisione: «Sono concentrata sulla musica, a novembre ci sono i palazzetti, poi entro l'anno uscirà la seconda parte dell'album Souvenir. Ma, come si dice, mai dire mai».

Alcune battaglie importanti che Emma porta avanti da tempo

Emma ha inoltre parlato delle battaglie importanti che porta avanti da tempo: «I miei genitori mi hanno educata al rispetto per gli altri. In famiglia non c'è mai stata alcuna forma di razzismo o bigottismo».

E, al riguardo, la cantante ha aggiunto: «Io mi sono sempre spesa in tante battaglie, anche quando avevo 15 anni ed era pericoloso. – ha spiegato – Credo sia importante dare voce a chi non ha sempre voce in capitolo. E non devono farlo solo gli artisti, ma ognuno di noi. Certo, c'è il risvolto della medaglia. Sui social ti becchi messaggi aberranti. Io però credo nel karma: il bene che fai, ma soprattutto il male che fai, prima o poi torna indietro».

