Michelle Hunziker mostra il nuovo fidanzato su Instagram

Neve, sole e il Cervino come sfondo: Michelle Hunziker era in vacanza sulla neve con la famiglia a Zermatt. zVg

Michelle Hunziker ha passato una settimana bianca a Zermatt (VS) con le sue due figlie più piccole Sole e Celeste. C'era anche il suo nuovo fidanzato, l'osteopata italiano Alessandro Carollo.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker ha trascorso una settimana bianca con la sua famiglia a Zermatt (VS).

La 46enne è dallo scorso anno ambasciatrice di Svizzera Turismo e unisce l'utile al dilettevole nel comprensorio sciistico vallesano.

Durante le giornate trascorse sulla neve l'hanno accompagnata le due figlie più piccole e il suo nuovo fidanzato, l'osteopata italiano Alessandro Carollo.

Lo scorso novembre Michelle Hunziker e l'osteopata italiano Alessandro Carollo hanno reso pubblica la loro relazione.

La conduttrice di 46 anni ha pubblicato una storia sul suo account Instagram che mostra la coppia mentre fa un giro in moto insieme.

Poco dopo la Hunziker in un'intervista alla domanda sul suo nuovo compagno ha detto: «Sono felice, sto tutelando questo nuovo amore».

L'istantanea di Michelle col fidanzato

Adesso Michelle ha condiviso un altro spaccato della sua vita sentimentale. Infatti nei giorni scorsi ha pubblicato un'altra storia su Instagram che mostra la coppia a cena con gli amici.

«What a group!», ha commentato la conduttrice italo-svizzera. Accanto a lei è appunto seduto il suo nuovo compagno. L'istantanea della 46enne e delle sue amiche è stata scattata durante la settimana bianca trascorsa insieme di recente a Zermatt.

Michelle Hunziker ha condiviso una storia su Instagram che mostra lei e il suo nuovo fidanzato Alessandro Carollo a cena con alcuni amici nella località sciistica vallesana di Zermatt. Instagram

Michelle non è andata solamente in vacanza nel comprensorio sciistico vallesano, ma ha anche unito l'utile al dilettevole ai piedi del Cervino: infatti dallo scorso anno la conduttrice è ambasciatrice di Svizzera Turismo.

Un lavoro che sembra piacere anche alle due figlie più piccole, Sole e Celeste. L'estate scorsa le due bambine hanno visitato la regione di Interlaken con la madre. Celeste avrebbe particolarmente apprezzato il paesaggio montano dell'Oberland bernese.

Trasferirsi in Svizzera non è ancora un'opzione

La sua seconda figlia era molto attratta dalla natura, ha dichiarato in un secondo momento la Hunziker in un'intervista. Ad un certo punto durante il suo soggiorno a Interlaken, Celeste le ha detto: «Mamma, possiamo per favore, venire in Svizzera e vivere qui?».

La 46enne ha vissuto in Svizzera per i primi 16 anni della sua vita, poi si è trasferita in Italia con la madre. Ama moltissimo l'Italia ed è totalmente grata al Paese per tutto ciò che le ha dato e per la carriera che le ha reso possibile. Anche tutta la sua famiglia vive nella vicina penisola.

Ma una volta che le sue figlie saranno più grandi, Michelle potrebbe sicuramente immaginare di tornare in Svizzera: «Certamente».