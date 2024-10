Monica Bellucci

A «Forces of Fashion» l'attrice confida le sue sfide, l'amore per il mestiere e la libertà conquistata a sessant'anni.

Covermedia

Fare l'attrice, per Monica Bellucci, «è un lavoro in cui non si finisce mai di imparare.

La paura che provo prima di ogni film o spettacolo è una forza, un motore di autenticità che il pubblico sente». Così si è raccontata a «Forces of Fashion», evento di Vogue a Roma, parlando delle sfide e delle emozioni che rendono unico il suo percorso artistico.

La 60enne, prima ospite della nuova edizione, ha condiviso le sfide e le emozioni del suo percorso artistico, sottolineando l'importanza di essere scelta per ruoli imprevedibili. «Quando un regista mi vede in un ruolo a cui non avrei mai pensato, è una sfida e un'occasione per crescere».

Parlando della sua recente interpretazione in «Beetlejuice Beetlejuice», diretto dal compagno Tim Burton, si sofferma sul personaggio di Dolores, una donna segnata da cicatrici, simbolo delle sofferenze che ci accompagnano.

«Le cicatrici ricordano la nostra capacità di guarire e continuare», commenta, notando come Burton trasforma il dolore in metafore oniriche.

A sessant'anni, Monica guarda alla vita con una nuova consapevolezza: «Sento maggiore libertà. Ogni giorno ringrazio la vita per ciò che ho: amore, amicizie, piccole cose che rendono la quotidianità speciale».

In un percorso fatto di scelte, ammette che ogni donna trova la propria strada, ricordando l'importanza di vivere seguendo il proprio ritmo e desiderio.

Covermedia