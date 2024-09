Monica Bellucci, per sempre «femme fatale»

Monica Bellucci compie 60 anni il 30 settembre. Il solo fatto che voglia invecchiare con dignità è un motivo sufficiente per festeggiare l'attrice. Uno sguardo allo stile di un'icona della moda.

L'intramontabile stile di Monica Bellucci Monica Bellucci è stata eletta per due volte «donna più bella del mondo»: è femminilità, sensualità e dolce vita italiana con un tocco francese. Immagine: Paul Smith/Featureflash/SilverHub Monica Bellucci e il suo compagno Tim Burton sono apparsi mano nella mano alla Mostre del cinema di Venezia. Una vera coppia di stile: entrambi in tailleur, la moda era quella del minimalismo. Immagine: IMAGO/Bestimage Alla première d «Beetlejuice 2» all' 81esima edizione del festival, la coppia era vestita di nero. L'attrice ha fatto scalpore indossando un abito che ne ha messo in risalto la vita, un modello firmato Vivienne Westwood. Immagine: Imago Il primo giorno del Mostra del cinema, Monica Bellucci ha optato per un look retrò, indossando un abito a pois di Dolce & Gabbana, la casa di cui è da anni la musa. Immagine: IMAGO/NurPhoto Gli abiti a pois fanno parte del suo stile caratteristico (con Bruce Willis nel 2013). Immagine: IMAGO/Depositphotos L'attrice ama giocare con le trasparenze, ad esempio per femminilizzare un abito. Immagine: IMAGO/NurPhoto Ha adottato un look gotico alla 64esima edizione dei Golden Globe Awards. Ha indossato un cappotto-abito semitrasparente di Dolce & Gabbana. Un omaggio a Tim Burton, il cui stile gotico colpisce nei suoi film? Immagine: IMAGO/Matteo Gribaudi Ai Premi César 2023, Monica Bellucci era splendida in un abito rosso a mantello plissettato. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS L'abito rosso è un pezzo forte del guardaroba di questa icona della moda. Alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, ha indossato un sofisticato abito in pizzo e volant con strascico di Dolce & Gabbana. Immagine: imago images / Independent Photo Agency Int. La star è un'appassionata di tailleur e ama incorporare pezzi maschili come le cravatte nei suoi outfit, come ha fatto alla prima di «Mamma mafia» nel 2023. Marjorie Kublun Marjorie Kublun

Monica Bellucci è sinonimo di femminilità, sensualità e dolce vita italiana con un tocco francese. Per non parlare del suo essere intramontabile.

Il suo stile può essersi evoluto nel tempo, ma è ancora immediatamente riconoscibile.

Non c'è da stupirsi che sia stata il volto di Dolce & Gabbana per anni, incarnando alla perfezione lo stile femminile ed eclettico della casa di moda italiana.

Il motivo a pois, il rosso, gli abiti aderenti, le trasparenze... A 60 anni, l'attrice non ha perso nulla del suo splendore e continua a sfoggiare lo stesso stile sensuale unito alla sua bellezza naturale e distintiva a cui è sempre tornata: labbra rosse e lunghi capelli castani con frangia.

Uno stile che le ha fatto vincere per due volte il titolo di «donna più bella del mondo» e a cui è rimasta fedele fino ad oggi.

Invecchiare con dignità

Per quanto riguarda il passare del tempo, la donna che è sempre stata percepita come la «femme fatale» per eccellenza, è rilassata. Non è una che segue l'eterno giovanilismo, ma vede il fatto di invecchiare come un'opportunità per vivere a lungo.

«Sono sempre stata una donna con le curve, non sono mai stata molto magra, è la mia natura», ha dichiarato al Sunday Times.

Se è così rilassata, forse è anche grazie al fatto che i suoi 51 anni non le hanno impedito nel 2015 di diventare una Bond girl, interpretando Lucia Sciarra, la vedova dell'assassino. Ancora oggi è la Bond girl più «anziana» della storia di 007.

Sembra che abbia trasmesso i suoi geni alla figlia Deva Cassel, che assomiglia in modo impressionante alla madre. La giovane ragazza ha iniziato a fare la modella all'età di 14 anni, ed è proprio come modella che la carriera della madre è stata lanciata, quando ne aveva 19.

Ecco alcuni dei look di questa femme fatale nella nostra galleria di immagini.