All'inizio dell'anno Nicole Eggert ha reso pubblico di avere un cancro al seno. La star di «Baywatch» si è sottoposta ai vari trattamenti necessari e ora sta bene, ma ha raccontato che per lei la parte più difficile è proprio questa: capire cosa succederà, prima di fare ulteriori esami.

Alla prima della nuova serie di documentari su «Baywatch» ha raccontato a «People» come si è comportata negli ultimi mesi.

La star di «Baywatch» si trova attualmente in una sorta di «zona grigia» dopo il trattamento, in attesa di ulteriori risultati.

«Un sacco di attesa fa parte dell'intera faccenda ed è qualcosa di cui non ero davvero consapevole e di cui nessuno parla davvero», ha detto la Eggert alla rivista statunitense delle celebrità. Mostra di più

«Sto bene», ha dichiarato Nicole Eggert alla rivista «People» in occasione della prima di «After Baywatch: Moment in The Sun» a Los Angeles lunedì 26 agosto.

La domanda era d'obbligo, dal momento che la star della serie TV degli anni '90 a gennaio aveva rivelato che le era stato diagnosticato un cancro al seno.

Successivamente si è sottoposta ai trattamenti necessari e ora, come da lei stessa confessato, si trova in una sorta di «zona grigia, che è la parte più difficile da affrontare». Sì, perché ora è in attesa di ulteriori risultati e spera di potersi operare: «L'attesa fa parte dell'intero problema ed è qualcosa di cui non ero a conoscenza e di cui nessuno parla».

Nicole Eggert ha interpretato il ruolo di Summer Quinn per due stagioni in «Baywatch»(1989-2001). imago/Cinema Publishers Collection

L'attrice di «Baywatch», oggi 52enne, ha due figlie: Dilyn (25 anni) e Keegan (13 anni). In una precedente intervista, aveva dichiarato: «È qualcosa che devo superare. È qualcosa che devo sconfiggere anche per loro».

Le figlie stanno affrontando la diagnosi «molto bene»

Nell'intervista rilasciata a «People», Eggert ha dichiarato che le due giovani stanno affrontando la diagnosi «molto bene». Non hanno riservato un trattamento speciale alla mamma, ma hanno semplicemente continuato ad andare avanti come prima, il che ha aiutato molto la 52enne.

«Mi hanno tenuto sulle spine. Era sempre un: 'Mamma dammi questo, mamma andiamo qui, mamma facciamo questo'», ha raccontato la donna.

«Faccio quello che posso per distrarmi»

L'attrice ha anche cercato l'aiuto di uno sciamano e ha meditato molto negli ultimi mesi. E al giornale ha detto: «Faccio tutto quello che posso, che si tratti di fare una passeggiata o di meditare. Faccio quello che riesce a distrarmi».

Il fatto di avere appena co-prodotto la nuova serie di documentari su «Baywatch» ha dato a Eggert un'ulteriore spinta. È infatti stata per lei una «grande evasione» e le «ha dato uno scopo» nel bel mezzo della diagnosi.

«Il fatto di avere una figlia piccola e anche questo progetto mi hanno davvero motivato a non starmene con le mani in mano a pensare alla mia salute e al mio benessere», ha infine concluso l'attrice.