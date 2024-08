Nicole Kidman

Descrivendolo come il lavoro più «esposto» della sua carriera, l'attrice si sente vulnerabile per le scene ad alto tasso di temperatura.

Covermedia

Nicole Kidman è in serio imbarazzo per il nuovo thriller erotico «Babygirl» che sarà proiettato al Festival di Venezia questa settimana.

L'attrice australiana, che nel film interpreta una potente CEO coinvolta in una relazione proibita con un tirocinante, ha descritto «Babygirl» come il suo lavoro più «esposto» fino ad oggi. «C'è qualcosa dentro di me che dice: «Ok, questo è fatto per il grande schermo e per essere visto con altre persone». Ma poi penso: "È un atto di equilibrio. Non sono sicura di avere tanto coraggio"», ha confessato a Vanity Fair.

La Kidman, che ha recitato in film audaci come «Eyes Wide Shut», «Birth» e «The Paperboy», non ha ancora visto il film completato.

«È come se dicessi: «Accidenti, lo sto facendo, e ora sarà visto dal mondo intero». È una sensazione strana. Questa è una cosa che fai e nascondi nei tuoi video di famiglia. Non è una cosa che normalmente viene vista dal mondo», ha aggiunto.

Produzione così impegnativa da lasciarla «esausta»

La vincitrice dell'Oscar ha ammesso che la produzione è stata così impegnativa da lasciarla «esausta» e senza desiderio di ulteriori contatti fisici. «Non volevo più farlo, ma allo stesso tempo mi sentivo costretta a continuare», ha spiegato.

«Mi sono sentita molto esposta come attrice, come donna, come essere umano. Dovevo entrare e uscire dal ruolo dicendo: «Devo proteggermi. Cosa ho appena fatto? Dove sono andata? Cosa ho fatto?"».

«Babygirl», scritto e diretto da Halina Reijn, è in concorso per il Leone d'Oro al Festival di Venezia di quest'anno, che inizia domani mercoledì 28 agosto.

