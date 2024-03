Il re Harald di Norvegia è di rientro oggi, domenica, a Oslo dalla Malaysia dove è in vacanza ma ha finito per trascorrere diversi giorni in ospedale a causa di un'infezione, ha reso noto il palazzo reale.

Re Harald in una foto d'archivio (immagine d'illustrazione). sda/Francisco Seco/AP/dpa

Harald, che ha 87 anni ed è il monarca regnante più anziano d'Europa, ha contratto un'infezione durante un viaggio sull'isola di Langkawi ed è stato ricoverato in ospedale lo scorso martedì.

Sabato il palazzo ha riferito che al sovrano era stato applicato un pacemaker «temporaneo», che secondo il suo medico personale avrebbe reso il suo ritorno più sicuro.

Oggi il il comunicato ufficiale in cui si afferma che re Harald «sarà presto diretto all'aeroporto di Langkawi per il trasporto medico» e sarà raggiunto dalla regina Sonja, poi l'indicazione dei media sulla partenza di un aereo nel pomeriggio ora locale il cui arrivo a Oslo è previsto per la tarda serata.

Negli ultimi anni re Harald ha avuto diversi problemi di salute.

SDA