Re Harald V di Norvegia era in vacanza in Malesia, ma è stato ricoverato in ospedale. Francisco Seco/AP/dpa

A pochi giorni dal suo 87mo compleanno, le condizioni di salute di re Harald di Norvegia destano ancora una volta grande preoccupazione. Il figlio, il principe ereditario Haakon, si è espresso per la prima volta per chiarire come sta il padre.

Hai fretta? blue News riassume per te Il re norvegese Harald V è ricoverato in ospedale sull'isola malese di Langkawi.

Secondo un comunicato del Palazzo Reale, l'87enne ha contratto un'infezione.

Il figlio Haakon ha commentato per la prima volta lo stato di salute del re: «Si sente un po' meglio». Mostra di più

Il re più anziano d'Europa, il norvegese Harald V, è ricoverato da questa settimana sull'isola malese di Langkawi. L'87enne si è ammalato durante la sua vacanza.

Il Palazzo Reale di Oslo ha annunciato martedì scorso che il monarca aveva contratto un'infezione, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Il canale televisivo norvegese «TV 2» ha poi riferito, citando i medici, che le sue condizioni erano stabili.

Haakon: «Mio padre ha bisogno di riposo e di recuperare»

Ora il figlio, il principe ereditario Haakon, ha commentato per la prima volta lo stato di salute del re. «Si sente un po' meglio, (...) è di buon umore», ha dichiarato il cinquantenne in un'intervista alla Radio norvegese (NRK).

Ma l'erede al trono sottolinea anche che l'età avanzata del padre richiede un trattamento attento.

Anche se è lontano da casa è in buone mani, ha continuato Haakon. Nel frattempo, il medico personale del monarca è arrivato in Malesia.

«Ora ha bisogno di qualche giorno di riposo e di recupero in ospedale». Il principe non è stato ancora in grado di dire quando Harald V tornerà in Norvegia.