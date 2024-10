Rocco Siffredi

L'attore hard parte con il suo primo tour teatrale, iniziando dalla città di Firenze. Tra racconti personali e riflessioni, lo spettacolo porta il pubblico in un viaggio intimo nella vita dell'icona del cinema per adulti.

Rocco Siffredi inaugura il suo primo tour teatrale partendo da Firenze. L'icona del cinema per adulti, conosciuta a livello internazionale, porta sul palco uno spettacolo inedito, dove racconta la sua carriera, le sfide personali e le riflessioni accumulate nel corso degli anni.

La scelta di lanciarsi in questa nuova avventura nasce dal desiderio di mostrare una parte di sé che raramente è stata visibile al grande pubblico. «È un viaggio personale», ha dichiarato Siffredi, sottolineando che lo spettacolo sarà ricco di aneddoti, ma anche di momenti profondamente riflessivi.

Il tour toccherà diverse città italiane, con l'obiettivo di condividere non solo il percorso di vita di Siffredi, ma anche le sue riflessioni su temi come la libertà, il desiderio e il corpo umano. Durante lo spettacolo, ci sarà spazio per l'interazione con il pubblico, creando un dialogo aperto e senza filtri.

Nonostante il suo passato nel cinema per adulti, Siffredi ha voluto sottolineare come questo progetto sia una sfida completamente diversa, incentrata su una narrazione autentica e personale. «Non sarà uno show provocatorio», ha aggiunto, «ma un'opportunità per il pubblico di conoscermi in modo più profondo».

