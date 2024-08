Carlo Conti

Tornano le Nuove Proposte con una gara separata per 4 giovani artisti, mentre la serata Cover non influirà sulla classifica finale. La votazione della finale non azzererà i voti precedenti, rendendo cruciale ogni esibizione.

Il regolamento del Festival di Sanremo 2025, presentato dal direttore artistico Carlo Conti, porta alcune importanti novità che promettono di rendere la competizione più equa e avvincente.

La gara principale vedrà la partecipazione di 24 Big, ma la vera sorpresa è il ritorno delle «Nuove Proposte», una categoria separata dedicata ai giovani talenti, che coinvolgerà 4 artisti selezionati.

La serata dedicata alle cover

Un'altra modifica significativa riguarda la serata dedicata alle Cover. Contrariamente agli anni precedenti, i voti raccolti durante questa serata non influiranno sulla classifica finale.

Questo cambiamento è stato introdotto per focalizzare l'attenzione sulla canzone originale proposta dai Big e non sulla potenza di eventuali duetti su brani famosi. Al termine della serata, verrà comunque premiata la miglior Cover, mantenendo intatto lo spirito di celebrazione della musica italiana.

«Sfida a 5» tra i migliori artisti

Per quanto riguarda la fase finale del Festival, viene confermata la «sfida a 5» tra i migliori artisti, un elemento introdotto durante la gestione Amadeus.

Tuttavia, a differenza delle edizioni precedenti, i voti ottenuti nelle serate prima non verranno azzerati. Questo significa che i risultati accumulati fino a quel momento, esclusa la serata Cover, continueranno a influenzare l'esito finale, aggiungendo un ulteriore livello di strategia e tensione alla gara.

Infine, la giuria delle Radio viene confermata come entità autonoma, sottolineando l'importanza dell'equilibrio tra giudizi tecnici e il consenso popolare.

