Selena Gomez

La cantante rivela di soffrire di SIBO, un disturbo di crescita batterica eccessiva nell'intestino tenue.

Covermedia

Selena Gomez risponde agli haters e svela un nuovo problema di salute.

La scorsa settimana, l'attrice 32enne ha sfilato sul red carpet per la premiere di Los Angeles del suo nuovo film «Emilia Pérez», in occasione del'American French Film Festival. In varie foto dell'evento si vede Selena coprirsi la pancia con una mano: tanto è bastato ai suoi detrattori per attaccare la star sul suo corpo.

Selena ha risposto ai commenti sul suo peso su TikTok: «Tutto ciò mi disgusta», ha scritto in un post subito dopo rimosso. «Soffro di SIBO nel mio intestino tenue. E si infiamma».

L'attrice di «Only Murders in the Building» ha aggiunto: «Non mi interessa se non sembro una figura esile. Non ho quel tipo di corpo. Fine della storia. No, non sono una vittima. Sono solo umana».

La SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) è un disturbo di crescita batterica eccessiva nell'intestino tenue. La condizione può causare sintomi come gonfiore e dolore addominale.

Vari problemi di salute per Selena Gomez

Selena ha sempre parlato apertamente dei problemi di salute di cui ha sofferto, tra cui il lupus, diagnosticatole nel 2013, e per cui nel 2017 si è reso necessario un trapianto di rene.

A causa delle sue condizioni mediche, l'ex star Disney ha recentemente confidato a Vanity Fair di non potere avere figli in modo naturale.

«Io sfortunatamente... ho vari problemi di salute che metterebbero a rischio la vita mia e quella del bambino», ha dichiarato a Vanity Fair. «È qualcosa per cui ho sofferto a lungo».

