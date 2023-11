Shakira non vuole dover affrontare il processo. Keystone

Alla vigilia del processo per frode fiscale, che si apre lunedì presso il Tribunale di Barcellona, la nota cantante colombiana Shakira è propensa a patteggiare con l'accusa una mega multa.

In modo da evitare non solo il rischio del carcere, ma anche un processo che avrebbe un enorme impatto mediatico ai suoi danni. Inoltre, affrontare la corte la costringerebbe a stare diverse settimane a Barcellona, città che ha lasciato ormai da tempo in seguito alla clamorosa separazione con il campione di calcio Gerard Piqué.

Nelle ultime ore, stando a quanto riferiscono diversi media spagnoli, sono andati avanti i contatti tra il difensore della star, l'avvocato penalista Pau Molins, e i vari accusatori, cioè la Procura della Repubblica e Procura dello Stato catalana, in modo da raggiunge un'intesa.

Shakira sarebbe pronta a riconoscere di aver evaso il fisco e a pagare una multa di un milione di dollari, avendo in cambio una fortissima riduzione della pena detentiva. L'accordo non è ancora chiuso ma i contatti si sono molto intensificati.

SDA