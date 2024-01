Nonostante il suo impiego in Afghanistan, in un nuovo libro sull'esercito britannico il principe Harry è menzionato solo in una clausola subordinata. Suo fratello William ha scritto la prefazione. Bild: imago images/i Images

Il principe Harry non viene menzionato in un libro sui diplomati dell'Accademia militare di Sandhurst, nonostante il suo impiego in Afghanistan. I media britannici definiscono questo fatto «umiliante» e «degradante».

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry non è menzionato come «notevole diplomato» dell'accademia militare britannica Sandhurst.

Nel libro, che cita 200 laureati, Harry è menzionato solo brevemente in una clausola subordinata.

Secondo il quotidiano britannico The Sun, questo è legato alla pubblicazione della biografia di Harry, «Spare», e alla sua rinuncia alla famiglia reale e alla sua patria per la California. Mostra di più

Nel libro dell'Accademia di Sandhurst sono citati 200 soldati. Sono considerati i «diplomati più onorevoli» della struttura di formazione militare. Questo secondo il quotidiano britannico The Sun.

Il tabloid descrive l'omissione di Harry tra questi 200 nomi come un «colpo umiliante» contro il principe. Soprattutto perché il fratello William ha scritto la prefazione.

Il Sun si spinge addirittura a sostenere che Harry si stia così unendo alla schiera dei «traditori e mascalzoni» omessi, come i politici fascisti Oswald Mosley e dell'ufficiale delle SS Benson Freeman.

Per il giornale ha persino perso la sfida con il cantante britannico James Blunt, che ha prestato servizio nell'esercito per un lungo periodo.

Harry non ha fatto nulla di straordinario

Il motivo dell'omissione del principe Harry è probabilmente dovuto al suo autocompiacimento: nel suo libro «Spare», parla delle persone uccise in Afghanistan, come pure al fatto che poi ha rinunciato alla sua famiglia e al suo Paese natale per andare a stabilirsi in California.

Il Sun ha parlato con il comandante britannico Richard Kemp. Il soldato comprende che Harry non sia stato inserito: «Probabilmente io l'avrei incluso nella lista, ma non è una delusione non vederlo lì».

Harry non ha ottenuto nulla di straordinario durante il periodo trascorso a Sandhurst: «Ma era già una figura importante all'interno dell'accademia».

Il principe ha completato un programma di addestramento di 44 settimane e ha lasciato l'accademia l'anno successivo come aspirante ufficiale.

Rinunciare al titolo è stato doloroso

William ha completato lo stesso corso a Sandhurst l'anno successivo. L'erede al trono ha anche scritto la prefazione del libro.

La pubblicazione spiega anche che William «in quanto futuro re, non poteva essere mandato in missione, a differenza del fratello minore».

Il principe Harry è sempre stato orgoglioso del suo servizio nell'esercito britannico. È stato doloroso per lui rinunciare a tutti i suoi titoli reali quando ha lasciato il Regno Unito con la moglie Meghan, nel 2021.