Tom Cruise

L'attore ha ricevuto il Distinguished Public Service Award dal Segretario della Marina degli Stati Uniti, Carlos Del Toro.

Tom Cruise è stato insignito della più alta onorificenza civile della Marina degli Stati Uniti.

Il divo di Hollywood ha ricevuto il Distinguished Public Service Award dal Segretario della Marina degli Stati Uniti, Carlos Del Toro, presso i Longcross Studios nel Surrey, in Inghilterra.

Cruise, che interpreta un pilota della Marina degli Stati Uniti nella saga «Top Gun», ha posato con orgoglio con medaglia e certificato, accanto a Del Toro durante la cerimonia. Cruise si è detto orgoglioso per lo «straordinario riconoscimento».

«Ammiro tutti i militari, uomini e donne», ha dichiarato, come riporta The Associated Press. «So che nella vita, qualcosa che considero molto vero, guidare vuol dire essere al servizio. E lo so nel profondo. E lo vedo nei militari, uomini e donne».

La Marina ha affermato che Cruise, 62 anni, ha «aumentato la consapevolezza e l'apprezzamento del pubblico per il nostro personale altamente qualificato e per i sacrifici che compie mentre è in uniforme».

Secondo il sito web della Marina, il premio onora le persone che hanno compiuto atti di valore o eroismo o che hanno prestato un servizio eccezionale di beneficio sostanziale e a lungo termine per la Marina, il Corpo dei Marines o la Marina nel suo complesso.

In passato il premio è stato assegnato a Steven Spielberg e Tom Hanks per il film «Salvate il soldato Ryan».

È la seconda volta che Cruise riceve un premio dalla Marina degli Stati Uniti. A settembre 2020, lui e il produttore Jerry Bruckheimer sono stati nominati aviatori onorari della Marina prima di una proiezione del loro film del 2021 «Top Gun: Maverick».

Un terzo film di «Top Gun» è attualmente in fase di sviluppo, ma non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese.