Nicola Peltz Beckham e il marito Brooklyn potrebbero già pianificare dei figli. In questo modo Victoria diventerebbe nonna. Imago/APress

Il sogno di una famiglia numerosa non è probabilmente così lontano per Brooklyn e Nicola Beckham: i due stanno infatti progettando di avere dei figli. Ma l'eventuale futura nonna Victoria Beckham non sembra essere così d'accordo. Ecco perché.

Hai fretta? blue News riassume per te Nicola Peltz Beckham e il marito Brooklyn parlano già apertamente del desiderio di formare una famiglia.

Ma mamma Victoria non è ancora convinta che arriverà presto il momento giusto.

Brooklyn e Nicola Beckham si occupano attualmente di cinque cani, lasciando poco tempo per un figlio. Mostra di più

Nicola Peltz (29 anni) e Brooklyn Beckham (24) si sono sposati il 9 aprile del 2022. Ora, quasi due anni dopo, il figlio della leggenda del calcio David Beckham pensa già di avere dei figli.

O almeno così dice la moglie 29enne: «Penso che sia fantastico che lui voglia davvero diventare padre». Apprezza molto il fatto di aver sposato un uomo che ama la famiglia e desidera anche lei averne una numerosa.

Ma al momento hanno troppe cose da fare: la coppia si occupa infatti di ben cinque cani.

«Non siamo a quel punto»

E sembra che anche Victoria Beckham (49 anni) abbia voce in capitolo. All'inizio dell'anno, ha rilasciato un'intervista a «Vogue» in cui ha liquidato, anche se scherzosamente, la questione del se sarebbe diventata nonna.

«Sarebbe meraviglioso un giorno essere benedetta in questo modo. Ma non siamo ancora a quel punto». Mettere su famiglia richiede tempo e, inoltre, anche la nuora Nicola deve essere pronta a diventare mamma. Quindi, per il momento, Brooklyn dovrà aspettare.