Il principe William non se la cava bene nell'ultimo libro dell'autore reale britannico Omid Scobie. Il principe avrebbe sabotato deliberatamente Harry e Meghan. Imago/i Images

La faida reale britannica sembra infinita: questa volta però le accuse arrivano dall'esterno della famiglia. L'autore scandalistico Omid Scobie infonde coraggio ad Harry e Meghan con le sue dichiarazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te L'autore britannico Omid Scobie appicca un altro incendio a Buckingham Palace con il suo ultimo libro «Endgame».

Ad esempio sostiene che William avrebbe intrapreso della azioni mirate contro Harry e Meghan.

Il Palazzo non lo ha negato, ma le fonti interne sì: William ha la testa calda, ma non userebbe mai dei metodi ingiusti. Mostra di più

Nel suo libro «Endgame», l’autore britannico Omid Scobie fa diverse affermazioni che mettono in cattiva luce la famiglia reale britannica.

Nell'ultimo libro sulla royal family si legge che il figlio maggiore di re Carlo III avrebbe intrapreso delle «azioni mirate contro il principe Harry e la duchessa Meghan». L'autore è stato legato ai Sussex in passato e viene descritto come la «cheerleader» della coppia, secondo il «Daily Mail».

Il principe William mette la «lealtà alla monarchia» al di sopra di quella nei confronti di suo fratello. Scobie arriva addirittura ad affermare che l'erede al trono avrebbe consapevolmente fatto trapelare informazioni su Harry e sua moglie, in un deliberato tentativo di danneggiare la loro reputazione.

William è «l’esatto opposto»

Fino ad ora il Palazzo non ha commentato queste voci, ma il «Daily Mail» avrebbe parlato con l'entourage di William, che nega un tale comportamento da parte sua, dicendo che è «l’esatto opposto».

La fonte prosegue nel dire che l'erede al trono «è sempre stato molto taciturno nei confronti della sua famiglia e ha chiarito a tutti intorno a lui che non avrebbe fatto accordi con i media».

Questo è dovuto anche all’attenzione che sua madre, la principessa Diana e il padre Carlo avevano suscitato durante la «guerra dei Galles».

Si tratterebbe di un atteggiamento che condivideva con il fratello – dove «dovrebbero essere d’accordo».

«Teorie del complotto spacciate per fatti»

Le fonti interne sono quasi diplomatiche: «Una cosa è essere critici nei confronti della famiglia reale. Questa è la libertà di espressione, ma un'altra cosa è spacciare teorie del complotto per fatti». Inoltre assicurano che la famiglia reale ha fatto di tutto per facilitare l'ingresso di Meghan nella famiglia.

Tutti camminavano sui gusci d'uovo per «rendere felici entrambi».

Scobie ha dipinto però un'immagine dell'erede al trono così come lo percepisce lui. Descrive William come una «persona assetata di potere che non ha problemi a usare trucchi sporchi». I suoi dipendenti sapevano della sua testardaggine, ma non credevano che avrebbe usato metodi sleali.

Il libro «Endgame» è stato pubblicato ufficialmente martedì 28 novembre.