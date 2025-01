Da anni Wendy Holdener si esibisce ad alto livello nello slalom. Immagine: Keystone

Wendy Holdener è salita sul podio dello slalom già 38 volte nella sua carriera, ma solo due volte sul gradino più alto; e in uno dei due casi non era nemmeno da sola.

Hai fretta? blue News riassume per te Wendy Holdener è una delle atlete di slalom di maggior successo di sempre.

L'elvetica è salita sul podio dello slalom già 38 volte in Coppa del Mondo.

Ha vinto l'argento in questa disciplina ai Giochi Olimpici del 2018 e il bronzo nel 2022.

Ha inoltre conquistato la medaglia d'argento ai Campionati del Mondo 2017 a Lenzerheide.

Nonostante questa incredibile costanza, la 31enne ha vinto in slalom solo due volte. È arrivata seconda 18 volte, 12 delle quali dietro a Mikaela Shiffrin.

«In questo momento mi dà un po' fastidio. Si possono trovare 16 centesimi ovunque. Ho attaccato, c'erano parecchie buche, è stata una battaglia. Non posso rimproverarmi nulla per questo. Ma c'è stata una doppia vittoria svizzera, ancora una volta: sono felice».

Queste le parole di Wendy Holdener dopo lo slalom notturno di martedì sera a Flachau. Si è classificata seconda dietro a Camille Rast, che si è scatenata nella seconda manche. Essere irritati per un secondo posto può sembrare un po' arrogante, ma nel caso di Wendy è fin troppo comprensibile.

38 podi nello slalom, ma «solo» 2 vittorie

La sciatrice di Unteriberg è salita per la prima volta sul podio dello slalom il 10 marzo 2013. Allora si classificò seconda dietro a Tina Maze a Ofterschwang: aveva 20 anni.

È stato l'inizio di una grande carriera, perché da quel momento è salita su uno dei tre gradini dei premiati nello slalom altre 37 volte in Coppa del Mondo, ma solo due volte su quello più alto.

Il 27 novembre 2022 ha vinto per la prima volta una gara di slalom, - dopo essersi classificata 15 volte seconda e terza - ma ha dovuto condividere la vittoria con la svedese Anna Swenn-Larsson.

Ma l'11 dicembre 2022, finalmente, sul gradino più alto ci è salita da sola vincendo lo slalom di Sestriere davanti a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, che tante volte l'avevano preceduta. Dopo questo trionfo, la 31enne è salita sul podio altre sei volte, ma mai come prima classificata.

Rast, solo tre podi, ma tante vittorie come Holdener

La Holdener ha impressionato anche per la sua costanza in questa stagione: a Killington si è classificata terza dietro a Camille Rast e Anna Swenn-Larsson; a Kranjska Gora, invece, Zrinka Ljutic è stata 16 centesimi più veloce di lei: e poi, come già detto, anche a Flachau ha dovuto cedere il primo posto alla Rast.

La vallesana, che a 25 anni, è salito sul podio dello slalom solo tre volte, due delle quali come prima.

Wendy è salita sul podio anche ai Campionati del Mondo 2017 e ai Giochi Olimpici del 2018 e del 2022, conquistando due argenti e una medaglia di bronzo.

In ben dodici occasioni, la svittese è stata battuta dalla stessa rivale: la statunitense Mikaela Shiffrin.

Tutti i podi di Holdener in slalom in Coppa del Mondo 2025 - Flachau: 1° Rast / 2° Holdener / 3° Sara Hector

2025 - Kranjska Gora: 1° Ljutic / 2° Holdener / 3° Swenn-Larsson

2024 - Killington: 1° Rast / 2° Swenn-Larsson / 3° Holdener

2023 - Killington: 1° Shiffrin / 2° Vlhova / 3° Holdener

2023 - Åre: 1ª Shiffrin / 2ª Holdener / 3ª Swenn-Larsson

2023 - Spindleruv Mlyn: 1° Shiffrin / 2° Dürr / 3° Holdener

2022 - Sestriere: 1° Holdener / 2° Shiffrin / 3° Vlhova

2022 - Killington: 1° Holdener e Swenn-Larsson / 3° Truppe

2022 - Levi: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Vlhova

2022 - Kranjska Gora: 1° Vlhova / 2° Holdener / 3° Swenn-Larsson

2021 - Killington: 1° Shiffrin / 2° Vlhova / 3° Holdener

2021 - Åre: 1° Liensberger / 2° Shiffrin / 3° Holdener

2021 - Jasna: 1° Shiffrin / 2° Vlhova / 3° Holdener

2021 - Flachau: 1ª Shiffrin / 2ª Liensberger / 3ª Holdener

2020 - Kranjska Gora: 1° Vlhova / 2° Holdener / 3° Truppe

2019 - Levi: 1ª Shiffrin / 2ª Holdener / 3ª Truppe

2019 - Soldeu: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Vlhova

2019 - Spindleruv Mlyn: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Dürr

2019 - Maribor: 1° Shiffrin / 2° Swenn-Larsson / 3° Holdener

2019 - Zagabria: 1° Shiffrin / 2° Vlhova / 3° Holdener

2018 - Semmering: 1° Shiffrin / 2° Vlhova / 3° Holdener

2018 - Åre: 1ª Shiffrin / 2ª Holdener / 3ª Hansdotter

2018 - Ofterschwang: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Hansdotter

2018 - Lenzerheide: 1° Vlhova / 2° Hansdotter / 3° Holdener

2018 - Kranjska Gora: 1° Shiffrin / 2° Hansdotter / 3° Holdener

2018 - Zagabria: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Hansdotter

2017 - Lienz: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Hansdotter

2017 - Levi: 1° Vlhova / 2° Shiffrin / 3° Holdener

2017 - Flachau: 1° Hansdotter / 2° Loeseth / 3° Holdener/Shiffrin

2017 - Maribor: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Hansdotter

2016 - Semmering: 1° Shiffrin / 2° Velez-Zuzulova / 3° Holdener

2016 - Sestriere: 1° Shiffrin / 2° Velez-Zuzulova / 3° Holdener

2016 - Killington: 1° Shiffrin / 2° Velez-Zuzulova / 3° Holdener

2016 - Levi: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Vlhova

2016 - Jasna: 1° Shiffrin / 2° Holdener / 3° Velez-Zuzulova

2015 - Lienz: 1° Hansdotter / 2° Holdener / 3° Vlhova

2014 - Kuehtai in Tirolo: 1° Shiffrin / 2° Strachova / 3° Holdener

2013 - Ofterschwang: 1° Maze / 2° Holdener / 3° Shiffrin

I podi di Holdener in slalom ai Giochi Olimpici 2022 a Pechino: 1° Vlhova / 2° Liensberger / 3° Holdener

2018 a Pyeong Chang: 1° Hansdotter / 2° Holdener / 3° Gallhuber