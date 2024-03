Ecco quanto hanno guadagnato Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami in stagione

Lara Gut-Behrami in compagnia di Marco Odermatt, assoluti dominatori dell'appena terminata stagione di Coppa del Mondo di sci. KEYSTONE

La Svizzera è chiaramente la nazione più vincente nella stagione 2023/24 dello sci con ben 27 vittorie in Coppa del Mondo, il massimo da 35 anni a questa parte. Soprattutto grazie a Marco Odermatt e a Lara Gut-Behrami.

Hai fretta? blue News riassume per te Marco Odermatt e Lara Gut-Behrami hanno superato tutti gli atleti anche in termini di premi vinti in denaro.

Se Odermatt ha intascato 810'000 franchi, Gut-Behrami ne ha fatti suoi 574'200.

Non tutti gli sciatori hanno vinto premi in denaro.

Solo 14 donne hanno guadagnato una somma a sei cifre, mentre in campo maschile sono solo 11. Mostra di più

A stagione terminata, si possono tirare le somme per la squadra svizzera di sci, che ha conosciuto un dominio schiacciante, tanto da far tornare alla mente i leggendari anni '80, quando Zurbriggen, Müller, Figini, Walliser e Schneider facevano razzia di trofei.

Odi il cannibale tra i maschi

Marco Odermatt è stato responsabile di quasi la metà dei trionfi svizzeri. Come l'anno precedente, il nidvaldese ha ottenuto 13 vittorie, eguagliando ancora una volta il record detenuto in coabitazione con Marcel Hirscher, Hermann Maier e Ingemar Stenmark.

Per numero di vittorie il cannibale svizzero è seguito da Manuel Feller e Cyprien Sarrazin, entrambi con 4 vittorie. L'altro elvetico Loïc Meillard ne ha ottenute due, mentre Nils Hintermann, Stefan Rogentin e Daniel Yule una a testa.

Shiffrin ha vinto una gara in più di Gut-Behrami, assoluta protagonista svizzera

In campo femminile, Mikaela Shiffrin, per numero di vittorie (9), ha superato la vincitrice della Coppa del Mondo Lara Gut-Behrami (8). Federica Brignone segue al terzo posto con sei trionfi. L'unica vincitrice svizzera, oltre a Lara Gut-Behrami, è stata Jasmine Flury.

In totale il dominio elvetico è stato schiacciante: nessun'altra nazione infatti si è avvicinata alle 27 vittorie della Svizzera. Gli atleti austriaci hanno collezionato undici vittorie, quelli statunitensi e italiani dieci ciascuno.

Super-Odi è colui ha guadagnato più di tutti

Grazie alle sue 13 vittorie, Marco Odermatt è logicamente anche il numero 1 nella classifica di chi ha guadagnato più premi in denaro. Il vincitore assoluto della Coppa del Mondo ha intascato 810'000 franchi, più del doppio del secondo classificato, il francese Cyprien Sarrazin (365'500). Il due volte vincitore in stagione, Loïc Meillard, è quarto in questa speciale classifica con 287'500 franchi.

La top 10 dei guadagni in campo maschile Marco Odermatt (Svizzera): 810'000 CHF

Cyprien Sarrazin (Francia): 365'500 CHF

Manuel Feller (Austria): 317'050 CHF

Loïc Meillard (Svizzera): 287'500 CHF

Linus Strasser (Germania): 219'600 CHF

Vincent Kriechmayr (Austria): 195'650 CHF

Timon Haugan (Norvegia): 141'400 CHF

Dominik Paris (Italia): 138'300 CHF

Henrik Kristoffersen (Norvegia): 134'100 CHF

Marco Schwarz (Austria): 132'500 CHF Mostra di più

Lara ha superato anche Shiffrin

La vincitrice assoluta della Coppa del Mondo Lara Gut-Behrami si è piazzata anche al primo posto nella classifica di coloro che hanno guadagnato più premi in denaro nella stagione appena terminata. La ticinese, con 574'200 franchi, si è piazzato appena sopra l'americana Mikaela Shiffrin (557'000).

La seconda sciatrice svizzera, per guadagni, è invece Michelle Gisin, che ha intascato circa 116'000 franchi.