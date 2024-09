Lara Gut-Behrami è ottimista in vista della nuova stagione. Keystone

Dopo una leggera battuta d'arresto in allenamento, la ticinese vuole concentrarsi nuovamente sulla preparazione atletica in vista dell'inizio della stagione a Sölden. La vincitrice in carica della generale di Coppa del Mondo è ottimista. E cosa dice delle Olimpiadi del 2026?

blue Sport Tobias Benz

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami ha subito una botta al ginocchio durante il ritiro in Cile.

Tuttavia, l'arto ora è «a posto» e la sciatrice ticinese è ottimista per la prossima stagione, che parte a Sölden il 26 ottobre.

La 33enne si sta concentrando sulla preparazione fisica e, contrariamente a quando detto in primavera, tiene ora aperta la possibilità di continuare a sciare fino ai Giochi Olimpici del 2026, che si svolgono a Cortina d'Ampezzo. Mostra di più

Come ha annunciato la stessa Lara Gut-Behrami in una conferenza stampa lunedì mattina, la sciatrice di Comano ha subito una botta al ginocchio durante il ritiro in Cile.

La 33enne ha spiegato di aver dovuto ridurre le sedute d'allenamento, ma l'allarme sembra sia definitivamente rientrato: «Ho fatto dei controlli approfonditi quando sono tornata in Svizzera e posso dire che il ginocchio è a posto».

Nonostante la battuta d'arresto, la vincitrice della generale di Coppa del Mondo della scorsa stagione guarda con ottimismo alla preparazione della nuova campagna e sottolinea la buona collaborazione con il nuovo team di allenatori.

«È stato emozionante per me conoscere nuovi metodi di allenamento. È chiaro che per il corpo è impegnativo allenarsi in modo diverso. Ma sono rimasta sorpresa di come sia stato facile. È stata un'estate fantastica».

«Voglio semplicemente sciare il più velocemente possibile»

Ora l'attenzione è comprensibilmente rivolta all'apertura stagionale di Sölden, il prossimo fine settimana, con l'obiettivo di poter sempre dare il massimo.

«Ogni volta che sono ai cancelletti di partenza, voglio semplicemente sciare il più velocemente possibile. Tuttavia per ottenere un risultato positivo in Coppa del Mondo, è necessario che coincidano diversi fattori allo stesso tempo, come avete anche potuto constatare in passato».

«Non ho mai programmato febbraio o marzo quando le prime gare sono in ottobre», ha specificato Gut-Behrami, non affine a una programmazione puntuale e definitiva in vista di una lunga stagione come quella che la attende.

Un'apertura per le Olimpiadi di Cortina del 2026

E cosa ne pensa l'atleta ticinese delle Olimpiadi invernali di Cortina, che andranno in scena nel febbraio del 2026 e alle quali, sul finire della scorsa stagione aveva detto che probabilmente non ci sarebbe stata? «Adesso mi dico: perché no? Ma se sarò al via ai Giochi di Cortina lo saprò con sicurezza solo a febbraio del 2026».

«Per ora stiamo lavorando per poterci assicurare una pianificazione tenendo conto della stagione 2025-2026. Come detto, se sarò in forma, perché non partecipare?», ha sottolineato.

E la fine della carriera? «Non so quando sarà. Quando sentirò che è il momento allora prenderò una decisione. Ma per ora non è il caso», ha tagliato corto.

Al momento Lara preferisce concentrarsi sui prossimi eventi, prima di tutto sull'avvio di stagione a Sölden, quando il 26 ottobre correrà lo slalom gigante.