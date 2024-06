«Abbiamo una squadra incredibilmente forte» - «Ora sappiamo che tutto è possibile»

La Nazionale svizzera ha battuto clamorosamente e meritatamente l'Italia per 2-0 e ha raggiunto i quarti di finale degli Europei.

Rieder è orgoglioso della squadra, ma sottolinea anche che il torneo non è ancora finito: «Vogliamo godercelo ora, ma non lasciarci trasportare troppo dall'euforia e prepararci per la prossima partita».