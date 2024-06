Ciriaco Sforza blue Sport

blue Sport ha parlato con gli ex giocatori internazionali Andy Egli, Ciriaco Sforza e Pascal Zuberbühler prima dell'inizio dei Campionati Europei e ha chiesto loro quali ritengano siano i favoriti e le possibili prestazioni della Svizzera.

In vista del torneo, blue Sport ha parlato con tre ex stelle della Nazionale svizzera: Andy Egli (80 presenze), Ciriaco Sforza (79 presenze) e Pascal Zuberbühler (51 presenze).

Gli ex calciatori hanno rivelato chi sono secondo loro i maggiori favoriti per il torneo e cosa pensano possa fare la Svizzera. Mostra di più

Chi sarà campione d'Europa?

Andy Egli: Spagna 🇪🇸

«È quasi ovvio. Penso che gli spagnoli saranno ancora una volta tra i favoriti assoluti. Non si può davvero battere la Spagna».

Pascal Zuberbühler: Inghilterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 o Spagna 🇪🇸

«Il campionato migliore è chiaramente quello inglese, la Premier League. Ora è il momento per gli inglesi di vincere un titolo. I tempi sono maturi per loro, ma la pressione è naturalmente molto alta. Individualmente hanno una squadra molto buona. Ma anche la Spagna è di nuovo lì davanti, ma forse vincere un'outsider».

Ciriaco Sforza: Germania 🇩🇪, Belgio 🇧🇪 o Francia 🇫🇷

«In un Campionato Europeo bisogna sempre stare molto attenti perché ci sono sempre buone squadre. La Germania è la favorita giocando in casa. Non bisogna sottovalutare nemmeno il Belgio o la Francia. Per me, molto dipende dalla forma del giorno».

Fino a dove arriverà la Svizzera?

Andy Egli: quarti di finale

«Spero che riusciremo a qualificarci di nuovo per i quarti di finale. Sarebbe una conferma. Gli ottavi saranno un compito difficile. Che si tratti di Spagna, Italia o Croazia, sarà estremamente difficile superare questo scoglio».

Pascal Zuberbühler: quarti di finale

«La Svizzera può andare lontano. Posso ben immaginare che la Nazionale arrivi ai quarti di finale. Le aspettative sono alte e penso anche che sia positivo quando i migliori giocatori dicono: 'Voglio raggiungere la finale' o 'Voglio diventare campione d'Europa'. Vi prego di avere questi sogni».

Ciriaco Sforza: quarti di finale

«La Nazionale ha un grande potenziale. Yann Sommer si è appena laureato campione in Italia, Granit Xhaka è campione in Germania. Poi ci sono altri calciatori che giocano in top club europei, come Manuel Akanji al Manchester City. Sono tutti giocatori di alto livello. Non dobbiamo nasconderci, ma restare con i piedi per terra. Spero che arrivino ai quarti di finale perché il potenziale c'è e anche la squadra. Ma non si sa mai. Dipende molto anche dalla forma del giorno e bisogna sperare e augurarsi che non ci siano molti infortuni».