I fatti insoliti dagli Euro Divieto di giocare alla Playstation, bugie su un incidente in bicicletta e un figlio segreto

L'allenatore dell'Italia Luciano Spalletti vieta ai suoi giocatori di giocare alla Playstation. Imago

Sapevate che i due portieri più importanti del mondo hanno il passaporto svizzero, ma solo uno di loro gioca in Nazionale? Questo e altri fatti più insoliti sulle 24 squadre partecipanti agli Europei 2024.

blue Sport Jan Arnet

Gruppo A

🇩🇪 Quando la maglia della Germania per gli Europei è stata presentata e messa in vendita, non ci è voluto molto perché venisse criticata. Non per il suo design, ma per il numero stampato dietro. Il 44 ricordava i simboli runici delle SS, la schiera di protezione nazista. Il produttore Adidas ha reagito prontamente, cambiando lo stile e non vendendo più maglie con il numero 44 sul retro.

Hallo @adidas / @adidasfootball,

ich habe gestern eine Presseanfrage gestellt und heute noch mal nachgefragt, aber leider keine Reaktion.



Daher hier die Fragen öffentlich:

- Wird Adidas die Nummer 44 in ihrem Shop sperren?

- Wird Adidas Partnershops anweisen diese Nummer zu… pic.twitter.com/nwinZgCTnN — Tobias Huch (@TobiasHuch) March 28, 2024

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 I duri scozzesi come re delle simulazioni? Questo è ciò di cui la stella del centrocampo spagnolo Rodri ha accusato gli scozzesi dopo la sconfitta per 2-0 nelle qualificazioni agli Europei: «Temporeggiano, ti provocano, cadono ogni volta. Per me questo non è calcio. Il loro modo di giocare per me è una schifezza».

🇭🇺 Marco Rossi è l'allenatore della Nazionale ungherese dal 2018. Dal 2023 ha anche la cittadinanza magiara. Nato in Italia, il 59enne lavora in Ungheria dal 2012 e ha allenato le squadre Honvéd e Dunajska Streda prima di entrare a far parte della federazione. Ma da dove viene il suo amore per il calcio ungherese? Rossi ha spiegato che il suo bisnonno Luigi gli parlava «ogni giorno» della super squadra dell'Ungheria degli anni '50.

🇨🇭 Chi ha vinto il Campionato Europeo 2016? Non è necessario essere un grande esperto di calcio per rispondere correttamente a questa domanda. O forse sì? A Murat Yakin è stata posta proprio questa domanda in un quiz sugli Europei pubblicato sulla rivista UEFA lo scorso anno. La risposta dell'allenatore della Nati? «Non ne ho idea».

Gruppo B

🇮🇹 Poiché ritiene che i suoi giocatori non dormano abbastanza prima delle partite, l'allenatore della Nazionale italiana ha vietato alle sue stelle di portare con sé la Playstation. «Con la Nazionale bisogna essere concentrati. Se i compiti del giorno non sono sufficienti per loro, ne do loro altri per la sera», ha spiegato Spalletti.

🇭🇷 I croati sono arrivati in finale ai Mondiali del 2018 e hanno raggiunto le semifinali nel 2022. Ci si aspettava che la Croazia facesse bene anche in questo Campionato Europeo. I successi della Nazionale sono stati fenomenali anche perché il Paese ha una popolazione di meno di 4 milioni di abitanti, ovvero meno della metà della «piccola» Svizzera.

🇪🇸 Johan Vonlanthen aveva 18 anni, 4 settimane e 20 giorni quando segnò per la Svizzera nel pareggio per 1-1 contro la Francia agli Europei del 2004. Vonlanthen è ancora il più giovane marcatore nella storia dei Campionati Europei. Ma quest'anno il suo record è in serio pericolo. Il motivo? Lamine Yamal. Il super talento spagnolo del Barça ha solo 16 anni ed è molto più di un semplice sostituto ai Campionati Europei.

🇦🇱 Da anni, la Nazionale albanese annovera anche giocatori con un forte legame con la Svizzera. Quest'anno non fa eccezione. Berat Djimsiti, ad esempio, è nato e cresciuto a Zurigo. Ha anche collezionato 135 presenze nei professionisti dell'FCZ prima di essere scartato dal club zurighese. L'allora 21enne aveva cercato fortuna in Italia e l'ha trovata. All'Atalanta Djimsiti è ormai una mezza leggenda del club (240 partite) e ha recentemente festeggiato la vittoria dell'Europa League con la Dea.

Gruppo C

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 All'inizio dell'anno, Kyle Walker ha confessato in un'intervista di aver preso «decisioni idiote» e di essersi pentito amaramente per aver tradito per l'ennesima volta la moglie Annie Kilner. Il retroscena della confessione pubblica è un figlio segreto nato l'anno scorso dalla relazione di Walker con Lauryn Goodman. Si dice che la moglie Annie non ne fosse a conoscenza. È stata informata personalmente della nascita del bambino dalla stessa Goodman dopo Natale. Si tratta del secondo figlio di Walker con Goodman. Il calciatore inglese è anche in attesa del quarto figlio con Kilner.

🇸🇮 Non ci sono grandi nomi nella squadra slovena. Il portiere Jan Oblak è l'unico di livello internazionale. Ma c'è una persona famosa in tutto il mondo che viene dalla Slovenia: Melania Trump. L'ex First Lady e moglie di Donald Trump è cresciuta a Sevnica quando la Slovenia faceva ancora parte della Jugoslavia. Il cognome di Melania all'epoca era Knavs.

🇷🇸 La Serbia ha partecipato per la prima volta in assoluto a un campionato europeo. Dalla dissoluzione della Jugoslavia negli anni '90, i serbi non erano mai riusciti a qualificarsi.

🇩🇰 A proposito di Jugoslavia: poco prima degli Europei del 1992, la Jugoslavia fu eliminata dal torneo a causa del conflitto balcanico, nonostante si fosse precedentemente qualificata con successo, e fu sostituita dalla Danimarca, seconda classificata nel girone di qualificazione. Ciò significa che i danesi non avrebbero potuto giocare in Svezia. Alla fine, la Danimarca vinse il torneo, creando una delle più grandi sorprese della storia del calcio.

Gruppo D

🇳🇱 L'allenatore degli Oranje Ronald Koeman ha utilizzato non meno di 37 giocatori diversi nelle qualificazioni agli Europei. Solo Virgil van Dijk, Xavi Simons e Wout Weghorst sono stati sempre in campo. Joshua Zirkzee, un attaccante che non ha ancora giocato una sola partita internazionale, è stato convocato poco prima dell'inizio del Campionato Europeo.

🇫🇷 Thierry Henry, Karim Benzema, Kylian Mbappé... i francesi hanno e hanno sempre avuto fra le loro file attaccanti di livello assoluto. Tuttavia, il capocannoniere della selezione transalpina, con 57 gol, è un giocatore che è sempre stato un po' sottovalutato: Olivier Giroud. L'ex centravanti del Milan, che ha debuttato in Nazionale solo all'età di 25 anni, è impegnato anche quest'anno in Germania e potrebbe aumentare ulteriormente il suo bottino di gol. Il 38enne però si ritirerà dalla Nazionale dopo gli Europei, quando partirà per la MLS.

🇦🇹 David Alaba non potrà giocare agli Europei a causa di un infortunio al ginocchio. Tuttavia, il capitano sarà coinvolto con la squadra: il commissario tecnico Ralf Rangnick ha nominato senza troppi complimenti Alaba nello staff tecnico della Nazionale per il torneo.

🇵🇱 Il portiere Wojciech Szczesny era sul punto di lasciare la Nazionale. Dopo che la Polonia si è qualificata per il Campionato Europeo, il 33enne ha confermato che avrebbe lasciato la squadra del suo paese se non avesse superato gli spareggi contro Estonia e Galles.

Gruppo E

🇧🇪 Thibaut Courtois ha saltato quasi tutta la stagione per una rottura del legamento crociato. Il 32enne è tornato in forma giusto in tempo per la finale di Champions League e ha portato il Real Madrid al suo 15esimo trionfo con una prestazione brillante. Tuttavia, il portiere mondiale del 2018 sarà assente dai Campionati Europei. La linea ufficiale è che Courtois non è ancora abbastanza in forma dopo il lungo infortunio. Ma la verità è che il portiere ha litigato con l'allenatore del Belgio Domenico Tedesco nel corso degli ultimi mesi.

🇸🇰 Francesco Calzona ha avuto un doppio ruolo fino a poco tempo fa: a febbraio il suo ex club Napoli gli ha chiesto aiuto, così l'italiano ha allenato per qualche mese non solo la Nazionale slovacca, ma anche i campioni d'Italia in carica.

🇷🇴 I rumeni hanno il valore di mercato più basso di tutte le squadre del campionato europeo. Con una media di 3,5 milioni di euro per giocatore, la Romania sulla carta ha la squadra più debole del torneo. La Svizzera è al 14esimo posto con un valore di mercato medio di 10,8 milioni di euro, ma le qualificazioni hanno dimostrato che questo non significa molto: la Romania ha raccolto ben quattro punti nelle due partite contro la Nati. Tra l'altro, l'Inghilterra ha i giocatori più preziosi del Campionato europeo con un valore medio di 58,3 milioni di euro.

🇺🇦 Lewandowski? Vinicius? Griezmann? No, il capocannoniere della passata stagione di LaLiga è Artem Dovbyk, che gioca nel Girona. Il 26enne ha segnato 24 gol per portare la sua squadra in Champions League. La macchina da gol Dovbyk ha però steccato agli Europei.

Gruppo F

🇵🇹 Secondo Transfermarkt, i due portieri più preziosi al mondo (valore di mercato: 40 milioni di euro) sono entrambi svizzeri! Tuttavia, Gregor Kobel non condivide il primo posto con Yann Sommer, ma con Diogo Costa. Quest'ultimo è nato a Rothrist, nel Canton Argovia, nel 1999 e vi ha trascorso i primi sette anni di vita prima di tornare in patria con i genitori portoghesi. Costa ha anche un passaporto svizzero.

🇹🇷 Vi siete mai chiesti perché i giocatori della Nazionale turca hanno spesso solo il nome di battesimo sulla maglia? Il motivo è relativamente semplice. Il calcio esiste in Turchia da più tempo dei cognomi, che sono stati introdotti solo nel 1934.

🇬🇪 La Georgia è la cenerentola di questi Europei, dove si trova solo grazie a una qualificazione tramite la Nations League. I georgiani, classificati al 75esimo posto nella classifica mondiale della FIFA, hanno battuto Bulgaria, Macedonia del Nord e Gibilterra nella debolissima Lega C. In seguito hanno battuto Lussemburgo e Grecia negli spareggi. Ora si sono qualificati anche per gli ottavi di finale.

🇨🇿 Poco prima dell'inizio del torneo, i cechi erano nella bufera. Un portavoce dell'associazione ha ammesso di non aver detto la verità quando ha annunciato il ritiro di Michal Sadilek dal Campionato Europeo. In precedenza i cechi avevano parlato di un incidente in bicicletta durante un allenamento di rigenerazione. Tuttavia, il centrocampista era caduto durante il ritiro mentre scendeva da una collina su dei kart simili a tricicli insieme ad altri due giocatori in un giorno di riposo. La ferita alla tibia ha richiesto 65 punti di sutura.