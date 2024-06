«Pasta la vista»: ecco come internet celebra il colpaccio della Nati e l'uscita degli italiani

Le reazioni social semi serie dopo Svizzera-Italia. X / Troll Football

Non sono solo gli svizzeri a gongolare per l'uscita dell'Italia dagli Europei. Sono molti i Paesi che commentano con humor l'uscita di scena dei campioni in carica dopo una brutta prestazione contro la Nati. Anche gli stessi italiani.

blue Sport Martin Abgottspon

Quasi nessuno si aspettava di vedere un'Italia così debole. La Svizzera ha dominato gli azzurri in lungo e in largo nella partita degli ottavi di finale. Anche se Yann Sommer ha avuto un po' di fortuna con due palle fermate dal palo, tutto sommato la vittoria per 2-0 contro gli uomini di Spalletti è stata altamente meritata.

Di conseguenza, dopo la partita, i social media sono stati inondati di «meme» sulla sconfitta dell'Italia. Ecco alcune perle.

Switzerland vs Italy highlights pic.twitter.com/GGyBrvAn1I — Troll Football (@TrollFootball) June 29, 2024

I momenti salienti simboleggiati in un'immagine. L'ananas sulla pizza...

Switzerland attacks



The Italian defense: pic.twitter.com/YfeoYl0Uh5 — Matteo Bonetti (@Bonetti) June 29, 2024

Oggi la difesa italiana è stata congelata come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Italy’s midfield trying to prevent Switzerland from advancing pic.twitter.com/jVFcO2YriF — Matteo Bonetti (@Bonetti) June 29, 2024

Anche il centrocampo italiano ha dovuto sopportare molta cattiveria.

«Pasta la vista»: non c'è bisogno di dire altro.

La Suisse quand il s’agit de détruire une grosse nation en huitième #ITASUI pic.twitter.com/gciCAyDX8l — Luffy_HDR🇲🇦 (@Luffy_HDR7) June 29, 2024

Alcuni paragonano la Svizzera alla squadra dei Galacticos del Real Madrid del decennio scorso, quando giocava contro grandi squadre agli ottavi di finale di un torneo importante.

Il portiere elvetico durante Svizzera-Italia.

Italia 🇮🇹 0

Svizzera 🇨🇭 2

🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/gQle1GVzQc — 🖤 𝔽𝕒𝕓𝕚𝕠𝕝𝕒 𝕌𝕔𝕔𝕙𝕖𝕕𝕕𝕦 🖤 (@f_uccheddu) June 29, 2024

Eurovision 2021: vince l'Italia

Euro2020 (2021): vince l'Italia

Eurovision 2024: vince la Svizzera

Euro 2024: ....#EURO2024 #ItaliaSvizzera pic.twitter.com/vguxyg4G69 — 🪬 Nora نورة (@_ItsNora) June 29, 2024

Itaglia-Svizzera Europei2024 in sintesi… pic.twitter.com/j6alLsdOse — Charles de Batz de Castelmore - Conte d'Artagnan (@conteDartagnan) June 29, 2024

Parafrasando la leggendaria frase di Adolf Ogi «Regna la gioia», oggi possiamo semplicemente dire: «Regna Freuler».