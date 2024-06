Il ct dell'Italia Spalletti se la prende con un giornalista svizzero: «Di cattivo gusto»

Luciano Spalletti non ha vissuto un pioacevole ottavo di finale. Foto: Imago

L'allenatore dell'Italia Luciano Spalletti si assume la responsabilità dopo il ko negli ottavi di finale, ma si difende da alcune critiche. Una domanda di un giornalista svizzero lo manda su tutte le furie.

Nella conferenza stampa post partita, il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha reagito in modo irritato alla domanda di un giornalista svizzero dopo il ko della sua Nazionale negli ottavi di finale del Campionato Europeo contro la Svizzera.

«Bisogna accettare tutto, anche le allusioni di cattivo gusto come le sue», ha detto il 65enne in risposta alla domanda dell'elvetico, il quale aveva chiesto all'ex Mister del Napoli se i campioni in carica dell'Italia fossero stati una Fiat Panda e la Svizzera una Ferrari durante la partita appena conclusa. «È chiaro che lei è una persona di grandissima ironia», ha risposto Spalletti.

L'allenatore e il suo addetto stampa hanno poi più volte chiesto esplicitamente al giornalista il suo nome e il suo datore di lavoro. «Siete stati più bravi di noi e avete meritato di vincere», ha aggiunto Spalletti. «Cercheremo di fare meglio la prossima volta, visto che stasera non vi abbiamo impegnato».

L'allenatore ha reagito con irritazione anche alle domande dei giornalisti italiani e ha respinto le critiche. «Non è un risultato così scandaloso - ha spiegato - oggi e contro la Spagna abbiamo giocato una partita sotto la media, ma contro la Croazia non è stato uno scandalo».

I campioni in carica sono apparsi privi di soluzioni contro la Svizzera, così gli Azzurri non hanno raggiunto i quarti di finale del Campionato Europeo per la prima volta dal 2004.

