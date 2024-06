Ndoye dovrebbe cedere alla corte dell'Inter? Imago

Dan Ndoye sta disputando un ottimo campionato europeo e pare abbia suscitato l'interesse dell'Inter. Il trasferimento arriverebbe al momento giusto o per lui sarebbe meglio rimanere almeno ancora una stagione a Bologna?

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Dan Ndoye ha segnato il suo primo gol con la maglia della Nati nel match contro la Germania.

Pare che l'Inter sia interessata al 23enne svizzero al servizio del Bologna, squadra che la prossima stagione giocherà in Champions League. Mostra di più

Prima della partita contro la Germania, l'ex nazionale svizzero Ciriaco Sforza ha elogiato Dan Ndoye, paragonandolo addirittura a giocatori come Miroslav Klose, capocannoniere dei Mondiali, o Mohamed Salah, stella del Liverpool.

Entrambi questi grandi nomi del calcio mondiale, in giovane età, lasciavano molto a desiderare in termini di efficienza, in seguito però hanno saputo conquistare il grande palcoscenico.

Domenica Ndoye ha anche segnato contro la Germania, facendo verosimilmente ancora salire le sue quotazioni.

Secondo le voci di mercato che circolano attualmente dietro le quinte, l'Inter sarebbe molto interessato ai servizi del romando. Il fatto che blue Sport abbia avvistato il direttore sportivo dell'Inter nell'hotel svizzero potrebbe anche indicare che tali voci siano fondate.

Sforza ritiene che sia molto probabile che i nerazzurri siano interessati a Ndoye: «Penso di sì, le prestazioni ci sono. Il Bologna però l'anno prossimo gioca in Champions League ed è "un posto tranquillo" dove si può lavorare bene».

«Tuttavia quando un club del genere viene a bussare alla tua porta, la tentazione di aprire è ovviamente grande, perché forse un'offerta del genere arriva una volta sola nel corso di una carriera di un calciatore».

Lo stesso Sforza ha ammesso: «Se sul tavolo c'è un offerta dell'Inter, in quel caso bisognerebbe accettarla».

Un trasferimento in un club così blasonato potrebbe però anche rivelarsi controproducente. Questo perché con la sua attuale squadra potrà in ogni caso misurarsi in Champions League e attirare l'attenzione di altri big club, mentre se invece dovesse passare subito all'Inter la concorrenza interna sarebbe nettamente maggiore, e ci sarebbe il rischio di finire spesso in panchina.