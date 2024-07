Fabian Schär è felice della partecipazione ai quarti di finale della nazionale svizzera. imago

Da riserva a eroe della Nazionale: Fabian Schär ha davuto lottare per tornare nell'undici titolare di Yakin. Ecco perché l'attuale Europeo è il miglior torneo della sua carriera.

blue Sport Andreas Böni

Hai fretta? blue News riassume per te Fabian Schär gioca il suo quinto torneo maggiore a Euro 2024.

Il difensore centrale racconta a blue Sport: «È il miglior torneo finora, ogni partita con così tanti tifosi svizzeri è semplicemente incredibile».

Se all'inizio dell'era Yakin Schär era spesso in panchina, ora si è fatto trovare pronto per gli Europei. Il centrale afferma: «Ora tutto quello che è successo non ha più importanza». Mostra di più

Non è che le cose siano sempre andate bene per Fabian Schär sotto Murat Yakin. Per molto tempo, l'allenatore della Nazionale ha preferito affidarsi a Nico Elvedi in difesa invece che al giocatore del Newcastle. Ma quando il ct ha cambiato il sistema di gioco passando a una difesa a tre, Schär è diventato subito un punto fermo sulla destra.

I risultati da allora: tre "clean sheet" in amichevole - 0:0 in Danimarca, 1:0 in Irlanda, 4:0 contro l'Estonia. Ora quattro partite agli Europei senza sconfitte: 3-1 contro l'Ungheria, 1-1 contro la Scozia, 1-1 contro la Germania e 2-0 contro l'Italia.

Il quinto torneo importante per Schär

Mentre Nico Elvedi mastica amaro, Schär è diventato un pilastro difensivo insieme a Manuel Akanji e Ricardo Rodriguez. Ha così dichiarato così a blue Sport: «Non si tratta solo di noi tre. Tutta la squadra difende con solidarietà, cerchiamo di fermare tutto ciò che è pericoloso. Lo facciamo tutti insieme».

La frattura al naso subita contro la Scozia fortunatamente non è grave, infatti il 32enne può giocare senza maschera. Schär si sta godendo appieno questo appuntamento.

È il suo quinto torneo maggiore dopo la Coppa del Mondo 2014 in Brasile, il Campionato Europeo 2016 in Francia, la Coppa del Mondo 2018 in Russia, il Campionato Europeo 2021 e la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

«È il torneo più bello finora, ogni partita con così tanti tifosi svizzeri è semplicemente incredibile. È anche speciale che molti dei miei familiari e amici possano essere presenti. È bello vivere momenti come questo con loro».

«Ora tutto quello che è successo non ha più importanza»

Il ruolo di Schär era decisamente in bilico. C'è stato un momento in cui Yakin non era soddisfatto delle sue prestazioni, e lo stesso giocatore non era felice della situazione. I due ebbero una conversazione a Londra.

Schär ha ammesso: «Ho sempre creduto nel mio gioco e nei miei punti di forza, ma ho avuto anche fasi di debolezza in Nazionale. La conversazione è stata importante, piacevole e onesta. E ora tutto quello che è successo non ha più importanza».

Sabato la squadra affronterà l'Inghilterra a Düsseldorf - alle 18:00 - e Schär dice che sarà pronto mentalmente e fisicamente nonostante la lunga stagione in Inghilterra: «La stanchezza non conta in un torneo come questo. L'importante è la volontà di progredire. E i giocatori si danno forza a vicenda».