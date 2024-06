Murat Yakin risulta sereno prima della gara contro l'Austria. KEYSTONE

Il giorno prima della prova generale contro l'Austria, Murat Yakin deve comunicare alla UEFA la rosa definitiva per gli Europei con un massimo di 26 giocatori. L'allenatore della Nazionale lo trova «spiacevole» e vuole aspettare «fino all'ultimo secondo».

bfi bfi

Sabato, alle ore 18.00, la Svizzera giocherà contro l'Austria l'ultima amichevole prima degli Europei.

Quali sono i piani dell'allenatore della Nati, Murat Yakin? E quali giocatori saranno esclusi dalla squadra? La lista dei presenti in Germania - composta da un massimo di 26 giocatori - deve essere comunicata alla UEFA entro le 23.59 del 7 giugno.

In conferenza stampa, venerdì mattina, il mister si è presentato in compagnia di Ruben Vargas, che ha brillato nella gara di martedì vinta dagli elvetici per 4 a 0 contro l'Estonia.

Ruben Vargas, (destra) in conferenza stampa con il selezionatore Murat Yakin (dietro). KEYSTONE

Sugli austriaci

Murat Yakin ha elogiato gli austriaci e il loro allenatore Ralf Rangnick: «Apprezzo molto Ralf. Vede il calcio in verticale e loro giocano un calcio veloce e buono».

Anche Vargas ha espresso la sua opinione sui prossimi avversari: «Hanno giocatori forti e individuali».

Sulla difesa

La Nati non ha subito gol nelle ultime tre partite. Quanto è importante la difesa? «Un buon mix è importante. Avremo sempre la possibilità di segnare», ha detto il ct.

Sullo stato di Embolo e Zakaria

«Li vediamo entrambi lavorare sodo. Sono entrambi in campo. Breel ha svolto un primo allenamento leggero in squadra. Sembra molto, molto buono».

Tuttavia, ci sono alcuni punti interrogativi. «Non vogliamo rischiare nulla se non sono al 100% della forma».

Su Ruben Vargas

«Ruben ha capacità molto interessanti che nessun altro nella nostra squadra possiede», ha detto il selezionatore rossocrociato.

«È uno dei più forti dribblatori della Bundesliga, ma lavora bene anche in difesa. È un giocatore molto interessante e ha un ottimo carattere».

L'esordiente Kwadwo Duah

Contro l'Estonia, martedì, ha fatto il suo esordio in Nazionale Kwadwo Duah: «In termini di abilità calcistica e di carattere, ha dimostrato di essere un'alternativa in avanti», ha detto il ct.

Cambio della guardia tra i pali

Se martedì tra i pali ha giocato Mvogo - solida prestazione la sua - sabato, a difendere la porta elvetica si sarà Yann Sommer.

«Fino all'ultimo secondo»

Yakin ha ancora poche ore prima di inoltrare la lista definitiva dei presenti in Germania.

«Nell'ultimo allenamento possono succedere ancora molte cose. Per questo è un peccato non poter attendere la partita prima di annunciare la rosa definitiva. Ecco perché aspetteremo fino all'ultimo secondo», ha terminato.