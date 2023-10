Barcelona – Athletic Bilbao 1:0 LaLiga, 10. Spieltag, Saison 23/24 22.10.2023

Marc Guiu ha segnato il gol della vittoria a 33 secondi dal suo debutto con la maglia della prima squadra del Barcellona. La sua rete ha regalato la vittoria casalinga ai suoi, per 1-0, contro l'Atletico Bilbao.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Barcellona ha vinto la gara di campionato contro l'Atletico Bilbao per 1-0.

Autore della rete è stato il 17enne Marc Guiu, al suo esordio nel LaLiga.

Il ragazzino era entrato in campo da soli 33 secondi prima di trovare la via del gol. Mostra di più

Il vivaio del Barcellona, quello dell'ormai celebre Masia, sforna campioncini a getto continuo, che Xavi, e prima di lui altri allenatori del club "blaugrana", non si fanno problemi a lanciare in prima squadra.

Alcune settimane fa le prima pagine dei giornali sportivi avevano dedicato le loro copertine al 16enne Lamine Yamal, fenomeno della formazione catalana.

Domenica è toccato al 17enne (classe 2006) Marc Guiu, un attaccante già di peso (è alto 1.87) che ieri, nel match contro l'Athletic Bilbao, è entrato al 35esimo al posto di Fermin, altro prodotto del vivaio, e appena 33 secondi dopo l'ingresso in campo ha segnato la rete dell'1-0 con cui poi si è conclusa la partita.

Poco dopo aver segnato, il ragazzo (messosi in evidenza anche con la Spagna agli Europei Under 17) si è fatto ammonire per un'entrata dura nei confronti di un avversario.

Guiu è al Barcellona da 10 anni, e fino a ieri, prima del suo esordio in prima squadra, aveva giocato solo sette minuti nella squadra B. Di solito il ragazzino gioca con l'Under 18.

Nel giro di una sera, dopo il gol, è passato da 40'000 follower su Instagram a oltre 100'000.

I suoi genitori, entrambi in tribuna, hanno pianto appena dopo il gol realizzato dal figlio.

Grazie al successo di ieri sera, il Barcellona è terzo in classifica con 24 punti, dietro a Girona e Real Madrid che ne hanno 25. E sabato prossimo c'è il El Clásico.