Dopo le dichiarazioni di Christian Constantin in merito alla suo futuro e alla sua condotta, Mario Balotelli ha parlato al canale youtube «Controcalcio».

Hai fretta? blue News riassume per te Mario Balotelli, in una conversazione con il canale «Controcalcio», ha detto di voler ancora giocare a Sion, ma di avere al momento qualche problema, «risolvibile», secondo lui.

L'attaccante italiano ha detto di aver ricevuto una mega offerta dalla Cina.

Intanto, in Challenge League, il 33enne non ha ancora giocato. Mostra di più

Mario Balotelli, un giocatore che da quando è arrivato a Sion ha fatto scorrere fiumi di parole e ha generato tanta rabbia ai suoi attuali datori di lavoro, dato che poche reti segnate: solo sei la scorsa stagione.

Il proprietario del Sion Christian Constantin ha recentemente dichiarato al Blick: «Balotelli, insieme agli arbitri, è la grande delusione della stagione della retrocessione». A Sion vorrebbero infatti liberarsi di Balotelli il prima possibile, ma non è così semplice.

La finestra dei trasferimenti estivi si è già chiusa nella maggior parte dei Paesi, e le possibilità di un suo trasferimento nel prossimo futuro si stanno riducendo.

Tante, troppe aspettative

Era il 2012, quando Balotelli si fece conoscere a livello internazionale: l'occasione capitò con la maglia azzurra ai Campionati europei. Dopo quel torneo, purtroppo, Super Mario non è mai stato all'altezza delle grandi aspettative che il mondo del calcio nutriva nei suoi confronti.

Sempre al Blick, il presidente del Sion aveva riferito: «Ogni tanto mi manda dei certificati medici quando non si presenta. Cosa dovrei fare?». Balotelli non ha ancora messo piede in campo nel corso di questa stagione.

Per Christian Constantin, presidente del Sion, finora Balotelli è stato una costosissima scommessa persa. KEYSTONE

Sion, Cina o Arabia Saudita?

Ma in una conversazione con il canale Youtube italiano «Controcalcio», il 33enne ha parlato del suo futuro calcistico e della sua situazione al Sion. «Voglio giocare, ho qualche problema a Sion in questo momento, ma sono tutti risolvibili. Ma non so dove andrò».

Il suo contratto in Vallese scadrà a giugno dell'anno prossimo, ma come detto, se l'offerta fosse vantaggiosa, Constantin sarebbe felice di lasciarlo partire anche prima.

L'eccentrico attaccante ha raccontato di aver ricevuto un'offerta dal campionato cinese, che sarebbe stata superiore a tutti gli ingaggi proposti dall'Arabia Saudita. «Se arriva una buona offerta e la considero buona per la famiglia, perché non dovrei andare?». Intanto, però, anche la finestra di mercato del calcio saudita ha chiuso i battenti giovedì 7 settembre.

Alla domanda se tornerebbe in Nazionale nel caso Spalletti lo dovesse chiamare, Super Mario ha risposto con la solita onestà: «Non lo so. Ho avuto troppe delusioni in passato. Ci dovrei pensare bene».