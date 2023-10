Diletta Leotta, fidanzata di Loris Karius, sta facendo impazzire gli americani

Diletta Leotta, giornalista di DAZN per la Serie A IMAGO/Nicolo Campo

Diletta Leotta e Loris Karius sono una giovane coppia che da poco ha avuto una bambina. Lui è il portiere del Newcastle, mentre lei, è la giornalista sportiva italiana più popolare in Italia, tanto da stuzzicare ora anche il pubblico americano.

Lui è il portiere del Newcastle, ricordato più che altro per quella sciagurata finale di Champions League, nel 2018, quando per due disgraziati errori il Liverpool perse la coppa consegnandola al Real Madrid. Poi arrivò l'esilio in Turchia, il ritorno in Germania e in seguito a Liverpool, dove però non trovò la fiducia di Klopp. Oggi, è compagno di squadra di Fabian Schär, al Newcastle.

Diletta Leotta a passeggio con il fidanzato Loris Karius IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Lei è la giornalista sportiva italiana più ammirata e conosciuta all'estero. Diletta Leotta è la voce e l'immagine di DAZN da bordo campo, per quello che riguarda la Serie A.

«Con lei ho scelto di formare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite», ha detto un po' di tempo fa Loris Karius al «Corriere della Sera».

«Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate con FaceTime. Diletta appena può mi viene a trovare ma non è semplice».

Ora i due hanno anche una figlia, Aria, nata alcuni mesi fa.

In merito al primo incontro con Diletta Leotta, avvenuto lo scorso autunno a Parigi, il portiere ha rivelato: «Al nostro primo incontro non pensavo a questo tipo di cose. Sarebbe stato un po' eccessivo. A essere onesto stavo solo cenando, chiacchierando un po'. Mi stavo semplicemente divertendo».

Tutti pazzi per Diletta

Dopo la gravidanza, la giornalista italiana è tornata al lavoro, e anche a farsi sentire su Instagram. La 32enne è tornata alle vecchie abitudini per i suoi 8,9 milioni di follower.

Le foto accattivanti che fanno da cornice a una seria conoscenza del mondo del calcio, piano piano la stanno facendo conoscere anche al pubblico americano, con tutte le conseguenze che si possono immaginare in fatto di esposizione mediatica.

«Non tutti gli eroi indossano il mantello»

Un sito statunitense dedicato al calcio, le ha dedicato un servizio, immaginando per lei nel prossimo futuro, un forte seguito di fan americani.