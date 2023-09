Prima di ritirarsi Lionel Messi vorrebbe giocare nel massimo campionato argentino. Imago

Lionel Messi è passato all'Inter Miami lo scorso mese di luglio. Circa due mesi dopo il trasferimento, l'argentino di 36 anni parla di già della sua prossima destinazione.

Tuttavia, Messi ha già parlato di una possibile partenza in un programma televisivo argentino.

Il 36enne sta pensando di giocare nel campionato argentino. In particolare, Messi vuole tornare nel club dove ha mosso i primi passi come calciatore.

Messi ha giocato nel Newell's Old Boys della città argentina di Rosario fino all'età di 13 anni, prima di passare al Barça. Mostra di più

Lionel Messi è appena arrivato nella MLS statunitense e sta già suggerendo dove potrebbe proseguire la sua carriera. A Miami la «Pulce» ha già fatto colpo. In dodici partite ha segnato undici gol e ne ha preparati altri cinque; con la vittoria nel Leagues Cup, il campione del mondo ha già alzato il suo primo trofeo.

Come professionista, Messi ha indossato finora tre maglie diverse. Nei suoi anni migliori l'argentino ha vestito quella del Barcellona, per poi passare alla tenuta del PSG e più recentemente quella rosa dell'Inter Miami di Beckham.

L'idea di Messi

Messi ha rivelato a «TyC Sports» quale altra maglia vorrebbe indossare. «Nella mia testa ho sempre avuto l'idea di godermi il calcio argentino, di giocare per il Newell's e di farlo anche come campione del mondo». Questo significa che Messi sta considerando un ritorno nella sua città natale, Rosario, la terza città più grande dell'Argentina, nei prossimi tre anni.

Da giovanissimo Messi si era fatto notare per il suo talento calcistico fra le fila del Newell's Old Boys, prima di trasferirsi al Barcellona a 13 anni. Il calciatore non ha mai giocato come professionista per il suo primo club, ma secondo le sue ultime dichiarazioni ciò potrebbe cambiare.

Le sue ambizioni di incantare anche nella lega argentina significano che Messi non sta proprio pensando di ritirarsi nei prossimi anni: «Voglio continuare a fare ciò che amo. Non voglio pensare al futuro. Voglio godermelo il più possibile. Quello che amo di più è giocare a calcio».

Presto il secondo titolo con Miami?

Messi non sta assolutamente pensando a cosa farà dopo il ritiro: «Cosa farò dopo aver terminato la mia carriera? Non ci penso e non voglio pensarci ancora».

Tutti gli amanti del calcio romantico possono quindi aspettarsi altri momenti di Messi nel calcio professionistico. Nel prossimo futuro «La Pulga» lascerà gli Stati Uniti per tornare nella sua terra natia?