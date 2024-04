Mohamed Salah IMAGO/Action Plus

I campionati europei stanno per terminare e i club si muovono in anticipo nel caso in cui qualche fuoriclasse dovesse trasferirsi. Il Liverpool, in piena corsa per la conquista del titolo di Premier League, sta pensando ad una possibile partenza del suo bomber Mohamed Salah.

Allegri, Vlahovic e Chiesa potrebbero lasciare Torino al termine di questa stagione in chiaro-scuro per i bianconeri.

L'attaccante italiano, figlio d'arte, è in scadenza di contratto. La Juve vuole tornare grande in Europa dopo anni bui. Federico Chiesa sarà in campo con gli Azzurri ai prossimi Europei e il popolo italiano affida anche a lui la rinascita dopo aver mancato la presenza all'ultimo Mondiale.

Ma, sulla via di Federico Chiesa, dopo la rassegna continentale per Nazioni, sembra ci potrebbe essere l'Inghilterra.

L'attaccante della Juventus potrebbe infatti sostituire Mohamed Salah al Liverpool se l'egiziano decidesse di lasciare Anfield, secondo quanto riportato dal «Liverpool Echo». Salah era già stato collegato a un trasferimento nella Lega Pro saudita.

Il 26enne attaccante della Juve ha segnato otto gol in 30 partite stagionali.

L'attaccante della Juventus Federico Chiesa è in scadenza di contratto. Anche per lui sembrano suonare le sirene della Premier League. IMAGO/sportphoto24

Il suo contratto a Torino scade la prossima estate e il quotidiano «Tuttosport» sostiene che il Liverpool potrebbe approfittarne.

«Si sostiene che il club di Serie A sia attualmente in trattativa con Chiesa per un potenziale nuovo contratto, con la preferenza di raggiungere un accordo prima degli Europei di quest'estate», scrive il foglio piemontese.

Alla Juve, in lotta per un posto in Champions League e in finale di Coppa Italia, serve una rivoluzione, e Chiesa, suo malgrado potrebbe farne parte.