La coppa dalle grandi orecchie, il sogno di ogni club e ciascun calciatore. Imago

La corsa per la qualificazione alla Champions League si accende in tutta Europa. Due campionati europei otterranno un posto in più per l'edizione 2024/25 e oltre a ciò cambierà il formato. E la Svizzera come si posiziona nel nuovo scacchiere dell'UEFA?

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te L'ampliamento a 32 squadre della Champions League prevede due presenze in più per le grandi nazioni del calcio europeo.

Grazie al passaggio del turno di Roma e Atalanta in Europa League, e quello della Fiorentina in Conference League, l'Italia potrà schierare ben 5 squadre dalla prossima stagione di Champions League.

L'altro posto supplementare a disposizione vede al momento la Germania in vantaggio sull'Inghilterra e la Francia.

Con il nuovo formato vi è anche la possibilità che una delle grandi nazioni presenti ben sei squadre nella massima competizione europea per club.

La Svizzera potrà presentare la formazione vincitrice di Super League ai Playoff. In caso di vittoria ci sarebbe il passaggio del turno alla fase campionato (ex fase a gironi). Se sconfitta, è garantito l'accesso all'Europa League.

La seconda classificata di Super League parteciperà alle qualificazioni: avrà 3 turni a disposizione per poter accedere alla competizione principale di Champions. Mostra di più

Con la modifica del formato della massima competizione europea e l'ampliamento a 32 squadre, ci sono due posti extra per il prossimo torneo di Champions League. Quali campionati si aggiudicheranno questi posti dipende dalle rispettive classifiche dei coefficienti UEFA delle varie nazioni.

Queste particolari graduatorie si riferiscono alle prestazioni dei club nelle competizioni UEFA delle ultime cinque stagioni: i due Paesi con i coefficienti più alti si guadagnano i posti in più di qualificazione.

L'Italia si assicura la quinta squadra in Champions League

La corsa alle prime due posizioni del ranking delle nazioni UEFA, che con il nuovo regolamento regalano un posto in più per la prossima edizione di Champions League, si è conclusa a favore dell’Italia.

La Serie A potrà dunque portare una squadra in più nel massimo torneo continentale grazie alle qualificazioni nelle semifinali di Europa League di Roma e Atalanta e di Conference League della Fiorentina.

La Germania dovrebbe aggiudicarsi il quinto posto, questo se il Borussia Dortmund otterrà almeno una vittoria e un pareggio contro il Paris St.Germain in semifinale di Champions. In questo caso, anche se l'Aston Villa dovesse vincere la Conference League, e le francesi PSG e Marsiglia dovessero aggiudicarsi rispettivamente Champions e Europa League, Inghilterra e Francia non riuscirebbero più a colmare il gap con la Germania.

Top 5 ranking UEFA

1. Italia 19.428 (media punti)

2. Germania 17.928

3. Inghilterra 17.375

4. Francia 16.083

5. Spagna 15.312

Il cambiamento di formato

La Champions League nella sua edizione 2024/25 vedrà sfidarsi 36 squadre, ma questo non è l'unico cambiamento. La fase a gironi è stata eliminata e sostituita da un girone unico, con le squadre in gara che giocheranno 8 partite, due in più rispetto alle edizioni precedenti.

Quattro sfide si giocheranno in casa e le altre in trasferta, con incontri determinati dalle squadre classificate in quattro diversi gruppi. Le combinazioni verranno estratte a sorte.

Le squadre che si classificano tra le prime otto nella fase di campionato si qualificano automaticamente per gli ottavi, mentre le squadre dal nono al 24esimo posto si sfideranno in un Playoff (andata e ritorno) a eliminazione diretta.

Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24°.

A partire dagli ottavi di finale, la competizione rimarrà invariata rispetto al formato attuale.

Sei squadre in Champions League. Possibile?

Se una squadra di una delle nazioni con uno dei due migliori coefficienti - Italia e Germania - dovesse vincere l'Europa League ma non qualificarsi per la Champions League a livello nazionale, il rispettivo campionato potrebbe avere sei squadre rappresentate nella prossima stagione.

Ad esempio, se la Roma dovesse vincere l'Europa League al termine di questa stagione e finire fuori dalle prime cinque posizioni della Serie A, si unirebbe alle squadre italiane che si sono qualificate per la Champions League.

Lo stesso vale per la Germania: se il Borussia Dortmund dovesse vincere la Champions League: anche con il sesto posto in Bundesliga i tedeschi si aggiudicherebbero un posto al tavolo della Champions League.

Ora chi si qualificherebbe per la prossima Champions?

Italia (4): Inter, Milan, Juventus, Bologna

Inghilterra (4): Man City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa

Spagna (4): Real Madrid, Barcellona, Girona, Atlético de Madrid

Germania (4): Leverkusen, Bayern, Stoccarda, Lipsia

Francia (3): Paris Saint-Germain, Brest, Monaco

Paesi Bassi (2): PSV Eindhoven, Feyenoord

Portogallo (1): Sporting CP

Belgio (1): Anderlecht

Scozia (1): Celtic

Austria (1): Salisburgo

Extra qualificate secondo nuovo modus (2): Roma (ITA), Dortmund (GER)

Riequilibrio del vincitore della Champions League - basato su ranking UEFA (1): Shakhtar Donetsk (UKR)

Riequilibrio vincitore Europa League - basato su ranking UEFA (1): Benfica (POR)

Gli ultimi sette posti (7) sono determinati dalle qualificazioni.

E la Svizzera?

L'attuale posizione di partenza per la Super League è legata al 13esimo posto nel ranking UEFA, sempre basato sui risultati degli ultimi cinque anni.

Ciò significa che il campione svizzero di questa stagione parteciperà ai Playoff per la Champions League, e dovrà vincere un duello contro altri campioni nazionali per raggiungere la fase campionato (ex fase a gironi ndr.); in caso di sconfitta, si qualificherebbe per l'Europa League.

Il secondo classificato parteciperà al secondo turno di qualificazione di Champions League, per raggiungere la competizione principale, dovrà avere la meglio su tre avversari diversi.

Svizzere in Europa e Conference League

La vincitrice della Coppa invece si giocherà il terzo turno di qualificazione dell'Europa League e dovrà imporsi in due duelli per raggiungere la fase campionato; vincendo il primo turno si qualificherebbe automaticamente almeno per la fase principale di Conference League.

Infine le terze e quarte classificate di Super League parteciperanno al secondo turno di qualificazione della Conference e dovranno vincere 3 duelli per raggiungere la fase campionato.