Neymar, il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile con 79 gol in 128 partite, è determinato a fare un ultimo tentativo per un posto nella squadra della Coppa del Mondo 2026. KEYSTONE

L'attaccante brasiliano ha annunciato il suo ritorno al club di São Paulo sui social media, condividendo immagini dei suoi primi anni, nello stesso club dove Pelé ha lasciato il segno. Il suo obiettivo è la Coppa del Mondo 2026.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Passato all'Al Hilal (Arabia Saudita) nell'agosto 2023, con un contratto da 104 milioni di dollari all'anno, Neymar ha giocato solo sette partite per il club prima di subire una rottura del legamento crociato.

Giovedì il brasiliano ha ufficializzato il suo ritorno al Santos, il club dove ha iniziato la sua carriera.

«La tua casa ti aspetta. La tua gente ti aspetta», ha scritto il Santos sul suo account ufficiale.

L'attaccante è determinato a fare un ultimo tentativo per trovare un posto nella squadra della Coppa del Mondo 2026, nonostante le allettanti proposte arrivate dagli Stati Uniti. Mostra di più

Neymar ha ufficializzato il suo ritorno al Santos, il club dove ha iniziato la sua carriera, dopo aver lasciato la squadra saudita Al Hilal a causa di un periodo segnato dagli infortuni.

L'attaccante brasiliano ha confermato la notizia sui social media, pubblicando immagini dei suoi primi anni nel club di São Paulo, dove la leggenda del calcio Pelé ha costruito la sua fama.

«Firmo un contratto con il Santos Futebol Clube,» ha scritto. «I miei sentimenti per il club e i tifosi non sono mai cambiati.»

Il Santos ha risposto sul suo account ufficiale: «La tua casa ti aspetta. La tua gente ti aspetta».

Il 32enne sarà presentato venerdì allo Stadio Urbano Caldeira del Santos, in una cerimonia che vedrà la partecipazione di diversi artisti musicali locali, come riportato da «tbsnews.net».

Esperienza fallimentare - da un punto di vista sportivo - in Arabia Saudita

Giova ricordare che il brasiliano si era unito all'Al Hilal nell'agosto 2023, con un contratto redditizio che si dice valesse 104 milioni di dollari all'anno.

Ma ha giocato solo sette partite per il club prima di subire una rottura del legamento crociato nel ginocchio sinistro, durante una partita con la nazionale brasiliana.

L'infortunio, avvenuto durante una sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 in ottobre, lo ha tenuto fuori dai campi per un anno, e ulteriori problemi al tendine del ginocchio e al ginocchio stesso hanno ostacolato i suoi tentativi di ritorno.

L'allenatore dell'Al Hilal, Jorge Jesus, ha recentemente ammesso che il centravanti stava lottando per tornare al suo livello migliore, affermando: «Non può più giocare al livello a cui siamo abituati. Le cose sono diventate difficili per lui, purtroppo».

Il ritorno a casa

Neymar, il miglior marcatore di tutti i tempi della Selecao con 79 gol in 128 partite, è determinato a fare un ultimo tentativo per trovare un posto nella squadra della Coppa del Mondo 2026.

Nonostante l'interesse dei club della Major League Soccer negli Stati Uniti, ha scelto di tornare in Brasile, credendo che il Santos possa offrire l'ambiente giusto per recuperare la forma fisica.

«Ora ho bisogno di giocare di nuovo,» ha detto Neymar, citato da «tbsnews.net». «E solo un club come il Santos può darmi l'amore di cui ho bisogno per prepararmi alle sfide dei prossimi anni».

Santos, tra passato glorioso e un futuro di grande speranze

Il Santos, che ha ottenuto la promozione nella massima divisione nel 2024, ha grandi aspettative su Neymar, con un calendario fitto che include il Campionato Statale di São Paulo, la Coppa del Brasile e il campionato nazionale, che inizia a marzo.

Il suo ritorno ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi, ma restano dubbi sulla sua capacità di esibirsi ancora ai massimi livelli.

Santos, Barcellona, PSG e Al Hilal

All'inizio della sua carriera, Neymar era considerato l'erede di Pelé. Dopo aver segnato 136 gol in 225 partite per il Santos si trasferì al Barcellona, nel 2013, dove formò un trio d'attacco letale in compagnia di Lionel Messi e Luis Suárez. I tre trionfarono in Champions League nel 2015.

Nel 2017, passò al Paris Saint-Germain, per una cifra record di 220 milioni di euro, ma la sua esperienza in Francia fu segnata da infortuni e controversie fuori dal campo.

Sebbene abbia vinto cinque titoli di Ligue 1 e aiutato il PSG a raggiungere la finale di Champions League 2020, persa contro il Bayern Monaco, la sua collaborazione con Messi e Kylian Mbappé non ha mai pienamente funzionato.

Infine, la cessione all'Al Hilal nel 2023. Ora, colui che in carriera ha segnato 336 reti, spera in un risorgimento.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.