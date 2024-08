Chelsea-Juwel Guiu mit dem Fehlschuss des Jahres 23.08.2024

Il neo acquisto del Chelsea Marc Guiu sbaglia il gol dell'anno nell'andata degli spareggi di Conference League contro il Servette. Il giovane attaccante non riesce a mettere la palla in rete da distanza ravvicinata.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Chelsea ha battuto il Servette per 2-0 nell'andata degli spareggi di Conference League.

La scena clou della serata: il tiro mancato del nuovo acquisto dei blues Marc Guiu.

Al suo debutto come calciatore professionista lo scorso ottobre, l'allora 17enne Guiu aveva portato il Barcellona alla vittoria con il suo primo tocco di palla dopo 33 secondi. Mostra di più

Giovedì sera, il Chelsea si è dimostrato all'altezza del ruolo di favorito nella gara di andata dei Playoff per la Conference League a Stamford Bridge. I londinesi hanno sconfitto il Servette per 2-0, gettando le basi per un posto nella fase a gironi della competizione europea.

Tuttavia è stata una vittoria poco brillante e, dopo un primo tempo senza gol, i giocatori sono stati puniti dai loro stessi tifosi con fischi e urli di disapprovazione.

Solo una scena andata in scena al 51esimo minuto sarà ricordata a lungo: Marc Guiu riesce nell'impresa di non infilare la palla in rete da circa sei metri a porta vuota. Il 18enne, neo acquisto arrivato dal Barcellona, non è riuscito a colpire il pallone in modo corretto, permettendo a Jérémy Frick di rimediare al suo errore. Guiu ha fallito miseramente anche i due tiri successivi, perdendo così l'occasione di portare il punteggio sul 2-0 un minuto dopo il rigore trasformato da Nkunku.

Un debutto da sogno

Guiu, uno dei tanti nuovi acquisti dei blues, non si sta facendo pubblicità positiva, anche se ne avrebbe un disperato bisogno per entrare nella formazione dei titolari in una squadra come il Chelsea, che può vantare una rosa particolarmente allargata.

Il suo debutto come calciatore professionista, lo scorso mese di ottobre, era stato completamente diverso. L'allora diciassettenne aveva siglato la vittoria del Barcellona contro l'Athletic Bilbao con il suo primo tocco di palla, appena 33 secondi dopo essere entrato in campo come sostituto. Quindi l'adolescente sa certamente come fare gol.

La seconda sfida contro il Servette si disputerà tra una settimana, giovedì, allo Stade de Genève di Ginevra.