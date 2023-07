Mario Gavranovic Ti-Press

I bianconeri hanno lanciato la nuova stagione rendendo pubblici gli obiettivi del prossimo anno e parlando anche del possibile ritorno di Mario Gavranovic in riva al Ceresio.

«La Coppa Svizzera si sa, non è niente di nuovo, è tra i nostri obbiettivi. Vedere tutti quei tifosi ticinesi a Berna per la finale è stato impressionante... anche per i giocatori», ha spiegato il DS Carlos Da Silva durante la presentazione della prossima stagione.

«La Super League avrà un nuovo format e vogliamo entrare nelle prime 3 alla fine. Visto cosa abbiamo fatto l'anno scorso e dopo tutti gli investimenti, non sarebbe normale puntare a qualcosa di diverso», ha proseguito il direttore sportivo bianconero parlando degli obiettivi per la prossima stagione.

«Anche in Europa vogliamo dire la nostra, indipendentemente dalla competizione europea che giocheremo vogliamo provare a superare la fase a gironi».

«Gavranovic? Non è il momento»

«La porta per lui non è chiusa, però attualmente visto lo stato della rosa e come vogliamo procedere, non è il momento giusto per riportarlo a casa», ha spiegato Carlos Da Silva.

Il mercato è appena iniziato e fino al 7 settembre ci sarà ancora tanto tempo per mettere a segno nuovi colpi. Possibili anche le partenze di Celar, Aliseda e Arigoni.

«Al momento però non ci sono offerte ufficiali per loro e siamo contenti di tenerli con noi», ha concluso il DS bianconero.

Swisstxt - La redazione