Una nuova bufera colpisce il calcio italiano

Christian Pastina, Francesco Forte, Gaetano Letizia ed Enrico Brignola sono stati segnalati alla FIGC per avere scommesso, direttamente o tramite intermediari, su piattaforme non autorizzate riguardo i risultati di partite di calcio italiane e internazionali nelle stagioni 2021-22 e 2022-23.

I quattro, tutti ex giocatori del Benevento, rischiano fino a tre anni di sospensione se verrà provato che hanno scommesso su partite della propria squadra, in un periodo in cui il calcio italiano è già stato colpito da un grande scandalo di scommesse che ha coinvolto giocatori di calibro internazionale come Tonali e Fagioli.