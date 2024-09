Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez KEYSTONE

Insieme da sette anni, Cristiano Ronaldo e Georgina condividono un vita di super lusso, oltre che due figli. In caso di rottura, la compagna della superstar portoghese non se ne andrebbe certo a mani vuote.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono conosciuti a Madrid nel 2016 e un anno dopo si sono messi insieme.

La superstar del calcio e la compagna totalizzano oltre 700 milioni di follower su Instagram.

La coppa vive con i cinque figli, due quelli partoriti da Georgina.

In caso di rottura lei riceverebbe una rendita vitalizia di 100mila franchi al mese, più la villa di Madrid, del valore di almeno 5 milioni. Mostra di più

Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina Rodriguez sono una delle coppie da sogno nel mondo dello sport.

Insieme, i due totalizzano oltre 700 milioni di follower su Instagram e postano costantemente immagini di loro due, felici. Ma una rottura della loro relazione costerebbe cara alla superstar portoghese.

Insieme dal 2017 i due si sono conosciuti un anno prima in un negozio di Madrid, dove lei lavorava come assistente alle vendite, mentre lui, era la stella del Real.

Secondo la rivista portoghese «TV GUIA», esiste un accordo contrattuale che regola la convivenza della coppia. Tra le altre cose, prevede anche che la ragazza possa mantenere una stabilità finanziaria in caso di rottura.

Per la precisione il calciatore dovrebbe pagare una somma a vita di quasi 100'000 franchi al mese in caso di separazione. La donna, inoltre, diventerebbe proprietaria della villa di Madrid.

La proprietà di 950 metri quadrati si trova su un terreno di 4'000 metri quadrati, che Ronaldo ha acquistato per 5 milioni di euro nel 2010.

Queste clausole sarebbero state concordate subito dopo la nascita della loro prima figlia Alana Martina. I due hanno due figli insieme (di 6 e 2 anni), mentre lui ha anche un figlio, Cristiano Junior di 13 anni, avuto da una madre sconosciuta e infine ci sono i gemelli Eva e Mateo, di sette anni, nati da una gravidanza surrogata.

Nonostante i tantissimi soldi che dovrebbe passare a Georgina nell'eventualità di una separazione, il cinque volte Pallone d'Oro non finirebbe di certo in rovina: il suo patrimonio, secondo Forbes, è stimato in circa 650 milioni di euro. Nel suo attuale club, l'Al-Nassar della Saudi Pro League, si dice che guadagni circa 200 milioni di euro all'anno, il che lo rende al momento il calciatore più pagato al mondo.